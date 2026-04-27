Alejandro Fernández, ‘el Potrillo’ ¡margina a uno de sus hijos! Ya sabemos por qué: “Muy evidente esta separación”

Alex y Camila Fernández han logrado destacar como cantantes en el programa Juego de voces, donde ya se comienzan a hacer un nombre sin la sombra de su papá. Sin embargo, nos enteramos por un amigo del joven que las cosas en la familia no están al 100%.

Tras hospitalización de Alejandro Fernández, su nieta sufre emergencia médica y es internada. / Redes sociales

¿Alejandro Fernández prefiera a su hija Camila, por encima de Alex?

La fuente habló sobre Alejandro Fernández: “Alejandro sí ve a sus hijos, los adora enormemente. Con Alex se lleva muy bien cuando se ven, pero no es lo mismo que con Camila, con quien demuestra su total preferencia sobre él”.

Esta situación, nos cuentan, inició en 2018, cuando Alex decidió abrirse paso en la música, pero a quien recurrió para que lo apoyara fue a su abuelo, Vicente (†), que se convirtió en su mánager y productor, lo cual desencadenó la furia del ‘Potrillo’. Además, cuando se enteró de que su hijo se dedicaría a la música y dejaría la oficina en la que trabajaba con él, lo amenazó con despedirlo y el joven renunció.

Con la muerte de don Vicente en 2021 las cosas cambiaron. “‘El Potrillo’ decidió apoyar a su hijo, y en 2023 y 2024 lo invitó para que lo acompañara a su gira Amor y patria. Todo estuvo en general bien, salvo algunos desacuerdos, porque ‘el Potrillo’ es muy crítico con Alex, y este mejor optó por ya tomar su camino, para evitar tener problemas familiares. Desde ahí él lleva su carrera por su cuenta y casi no lo consulta, lo cual no le agrada al ‘Potrillo’”.

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Álex Fernández y su abuelo Vicente Fernández / IG: alexfernandez.g, @camifdzofIcial, @alexofIcial y redes sociales

¿Cómo es la relación actual entre Alejandro Fernández ‘el Potrillo’ y su hijo Álex?

En los últimos meses, aunque quieran aparentar que todo está perfecto, sí hay cierta frialdad entre ellos. “Realmente no es tanta la comunicación entre Alex y su papá. De repente, lo ha acompañado a algunos eventos, como la presentación de su nueva línea de ropa hace 2 semanas, y sí se ven en fechas como la Navidad pasada o en ocasiones especiales y la pasan muy bien en esos momentos, pero es muy poco el tiempo que comparten”.

“Con quien sí no para de tener contacto ‘el Potrillo’ es con su hija Camila. La llama casi todos los días. En las entrevistas se desvive en elogios hacia ella. Es la niña de sus ojos. Por ejemplo, en el histórico concierto que dio en octubre pasado en el estadio GNP, sí estuvo Camila cantando y no invitó a su hijo, mejor tuvo a gente como Yuridia y Eden Muñoz”.

“Ahora que están en Juego de voces, en el primer programa, ‘el Potrillo’ mandó un video alabándolos a los 2, pero hace unos días que le preguntaron a Alex por qué su papá no los había acompañado en una reciente grabación, fue muy evidente esta separación”.

“Y es que Alex dijo que no sabía por qué no había ido, que creía que había tenido un evento, que a él le dijo que no podía, pero que creía que sí iba a ir con Camila. Y eso lo declaró porque en el fondo piensa que, si su papá llegara a ir al programa, iría por ella, y no por él. Quienes sí fueron a apoyarlos fueron la mamá, América Guinart, y los abuelos maternos de los jóvenes”.

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Alex Fernández rompe el silencio y defiende a Alejandro Fernández tras su presentación en Querétaro. / Foto: Redes sociales

¿Alex Fernández se encuentra afectado por la presunta preferencia de Alejandro Fernández por Camila?

Nuestra fuente nos contó si este favoritismo hacia Camila Fernández causa dolor a Alex: “Obviamente entiende que las mujeres siempre son las consentidas de los papás, y aunque ese día ‘el Potrillo’ no fue por ninguno, imagínate el sentimiento que te debe dar saber que si tu papá va a un programa lo hace por tu hermana y no por ti. Y más porque hay un cierto recelo por una situación tan vieja de hace 8 años. Ojalá si ‘el Potrillo’ se animara a ir, lo haga por sus 2 hijos, pues los 2 están luchando en esta carrera y merecen su apoyo por igual. Y es que sí es un gran padre”.

A pesar del sentimiento que esta situación causa en Alex, eso no impide que el joven no pare de demostrarle su amor a su padre. “El viernes pasado fue el cumpleaños del ‘Potrillo’, y Alex le escribió un mensaje en Instagram a su papá donde le agradecía por ser su ejemplo, su guía y que se sentía afortunado de tenerlo como papá, además de mandarle bendiciones. No para de demostrarle cuánto lo ama”.

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Alejandro Fernández no estuvo presente en el emotivo momento de Camila y Alex Fernández en Juego de voces 3. / Redes sociales

¿Qué opina América Guinart, madre de Álex y Camila, sobre esta situación?

Finalmente, nuestra fuente nos habló del papel que tiene en esta situación la mamá de los jóvenes, América Guinart: “En mayo del año pasado ella admitió que estaba distanciada del ‘Potrillo’. Después, en noviembre, salió a decir que ya se había recuperado la comunicación y que no había bronca, que estaban muy bien, pero la realidad es que, hoy por hoy, es muy escasa la comunicación y ya hasta se dejaron de seguir en redes sociales”.

Y es que aunque América es muy prudente, no acepta la actitud del cantante. “No le parece adecuado que ‘el Potrillo’ haga distinciones entre sus hijos. En su momento, le dijo que apoyara la independencia de su hijo para tomar sus decisiones. A final de cuentas, cuando también comenzó ‘el Potrillo’ igual se tuvo que independizar de lo que decía su papá, y con el tiempo este lo aceptó. Esperemos que la relación no tenga ninguna fractura y, por qué no, ver de nuevo al ‘Potrillo’ y a sus 2 hijos en un mismo escenario, celebrando su música y la herencia familiar”.

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