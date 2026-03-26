Camila Fernández recibe inesperado mensaje de Lupita D’Alessio tras interpretar “Acaríciame”, ¡rompe en llanto!

Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández e hija de Alejandro Fernández, vivió un momento especial tras su interpretación de “Acaríciame” en Juego de voces 3 cuando recibió un mensaje de Lupita D’Alessio que la llevó hasta las lágrimas, ¿qué le dijo la ‘Leona dormida’? ¿Hubo regaño? Te revelamos todos los detalles.

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Camila Fernández llora tras escuchar a Lupita D’Alessio: así fue el emotivo momento. / Redes sociales

Camila Fernández interpreta Acaríciame en Juego de voces

Los equipos de la tercera temporada de Juego de voces 3 quedaron definidos antes de subir al escenario, marcando el cierre de la jornada con un enfrentamiento directo entre sus integrantes:

Equipo: Los Consentidos



Jorge D’Alessio

Camila Fernández

Mayte Lascurain

José Luis Roma

Esteban Silvas

Equipo: Los Favoritos



Ernesto D’Alessio

Alex Fernández

Isabel Lascurain

Raúl Roma

Walo Silvas

Durante esta etapa, Camila Fernández interpretó “Acaríciame”, tema de Lupita D’Alessio, mientras que Ernesto D’Alessio eligió “Hermoso cariño”, canción asociada a Vicente Fernández. El momento destacó por el intercambio de dinastías musicales, al llevar al escenario temas representativos de sus respectivas familias.

Camila Fernández se llevó los puntos al convencer al público con su versión, cerrando así el duelo final.

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Entre lágrimas, Camila Fernández revela qué le dijo Lupita D’Alessio / Redes sociales

¿Qué le dijo Lupita D’Alessio a Camila Fernández tras su participación en Juego de voces?

Camila Fernández compartió uno de los momentos más significativos después de su participación en Juego de voces, al revelar la nota de voz que Lupita D’Alessio le envió a través de Ernesto D’Alessio. La cantante explicó que el mensaje llegó de manera inesperada.

Fue Ernesto D’Alessio quien le presentó la grabación a Camila Fernández y dijo:

“Siempre que un artista muy importante te manda un audio, que tú admiras, pues es algo muy inspirador. Enseguida nos mandó el audio hablándole a ella. Le dice lo que piensa; si no le hubiera gustado, se lo hubiera dicho... Pero en realidad lo que dice el audio es algo que Camila, te lo ganaste en el escenario, le gustó tu versión, le gustó que hiciste tuya la canción. Creo que eso no solo le gustó a ella, le gustó a todos”.

Camila Fernández relató cómo recibió el mensaje y la sorpresa que le provocó escuchar la voz de Lupita D’Alessio. “Me dio este regalo, Ernesto... de la nada me mandó un mensaje de voz. Si te mandan un voice note, esperas todo, ¿no? Todo menos esto”, dijo, antes de compartir el contenido del audio.

En el mensaje, Lupita D’Alessio se dirigió directamente a la intérprete: “Hola Camila, soy Lupita D’Alessio. Solamente te quería, bueno primero, me da mucho gusto conocerte a través de, aunque sea, de este audio, y en el programa de Juego de voces. De verdad que me encantó, bueno, a mí me encantas tú. Eres una linda niña, me gusta mucho tu género porque tú estás luchando para que se conozca. Eso es muy padre de una artista, que sea fiel a su género, y tú lo eres”.

Tras escuchar estas palabras, Camila Fernández dijo lo que representa para ella este reconocimiento. “Eso es lo que también yo admiro de ella, siempre fue muy fiel a ella, muy honesta, muy real y me encanta. Siento que somos dos mujeres fuertes, tratando de llevar la batuta. La admiro mucho, voy a llorar y voy a seguir llorando cada que la escuche porque para mí es lo máximo que se haya tomado el tiempo de sentarse a decir estas palabras para mí...”, expresó, dejando ver la emoción que le generó este intercambio.

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Camila Fernández es parte de Juego de voces 3. / Redes sociales

¿De quién es hija Camila Fernández?

Camila Fernández, participante de la tercera temporada de Juego de voces, es una cantante mexicana nacida el 30 de noviembre de 1997 en Guadalajara. Forma parte de una familia vinculada a la música, al ser hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, lo que la ha mantenido cercana al escenario desde sus primeros años. Su desarrollo artístico ha estado marcado por presentaciones en vivo y colaboraciones dentro del ámbito musical.

Su debut como cantante ocurrió el 14 de septiembre de 2014, cuando se presentó junto a su padre en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas, donde interpretó el tema “Hoy tengo ganas de ti”. Meses después, el 9 de noviembre del mismo año, realizó su primera aparición en televisión en el programa “Grandes temas de telenovela”. En 2015 firmó contrato con Universal Music México, el mismo día en que cumplió 18 años.

En 2016 participó en el álbum We Love Disney (Latino) junto a Alejandro Fernández, interpretando “El ciclo sin fin”, además de presentarse en los Premios Billboard de la Música Latina ese mismo año. En 2017 tuvo una participación especial en el programa Soy Luna de Disney Channel. Más adelante, en septiembre de 2024, interpretó el Himno Nacional durante una pelea del boxeador Saúl ‘el Canelo’ Álvarez.

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