Natalia Jiménez usa ambulancia con sirena prendida para evitar tráfico y llegar a evento; ¡se la acaban! VIDEO

La cantante española Natalia Jiménez, exvocalista de ‘La quinta estación’, se encuentra en el centro de la controversia luego de compartir en redes sociales la inusual forma en la que logró asistir a un cumpleaños. Lo que para la artista parecía una anécdota divertida, rápidamente provocó una ola de críticas entre usuarios. ¿Por qué usó una ambulancia?

Natalia Jiménez, cantante española / YouTube: Natalia Jiménez

¿Por qué la exvocalista de ‘La quinta estación’, Natalia Jiménez, ocupó una ambulancia como transporte?

La polémica surgió a partir de un video publicado en TikTok, donde Natalia Jiménez, exintegrante de ‘La quinta estación’, documentó su trayecto contrarreloj desde la capital mexicana hasta el estado de Tlaxcala, específicamente al municipio de Huamantla.

Horas antes del festejo, Natalia Jiménez se presentó en el reconocido Vive Latino, uno de los eventos musicales más importantes del país, donde compartió escenario con el cantante Chetes. Su participación concluyó alrededor de las 21:45 horas, lo que complicó su traslado hacia el evento nocturno.

Jiménez enfrentaba el tráfico vehicular para salir rumbo a Tlaxcala, lo que la llevó a tomar una decisión que generaría polémica: utilizó una ambulancia con sirenas para desplazarse a gran velocidad en una vialidad.

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Natalia Jiménez anunció el inicio de su gira ‘La Jiménez’ 2025 en el Auditorio Nacional / Luis Pérez / TVNotas

¿Qué respondió Natalia Jiménez a los señalamientos por el uso de una ambulancia?

La intérprete española Natalia Jiménez documentó que logró llegar alrededor de las 23:30 horas a su compromiso.

Ella misma compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve en la ambulancia con la sirena activada y a toda velocidad. Segundos después, la escena cambia a un helicóptero. Con su acción la polémica estaba servida.

Estos fueron algunos de los comentarios en la publicación de la cantante:



"¿En qué cabeza cabe que eso está bien?”,

“Qué falta de empatía, se me hace super irresponsable” y,

“Siente que fue un logro y lo publica”.

Al momento Natalia Jiménez no ha hecho comentarios en referencia a este hecho.

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❌❌ INACEPTABLE E ILEGAL : La cantante española NATALIA JIMÉNEZ utilizó una ambulancia con la sirena y luces encendidas, para llegar a la fiesta de CARLOS RIVERA en Humantla, Tlaxcala ‼️😡😡



Esto que hiciste @NataliaJimenez fue ilegal 👎🏽👎🏽👎🏽



En México, el uso de sirenas y… pic.twitter.com/cEePeKRMrI — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 22, 2026

¿Quién es Natalia Jiménez y cuál es su trayectoria?

Natalia Jiménez es una cantante, compositora y artista española reconocida por su poderosa voz y su versatilidad para moverse entre el pop, el rock y la música regional mexicana.

Su salto a la popularidad llegó a inicios de los años 2000 como vocalista principal de ‘La quinta estación’. Tras la separación del grupo en 2010, Natalia Jiménez inició su carrera como solista, consolidando su estilo propio.

Como solista, la cantante tiene canciones que tuvieron un gran éxito entre fans y seguidores. Algunas de ellas son las siguientes:



Creo en mí,

Quédate con ella,

El Destino (con Carlos Rivera),

Nunca es tarde y,

La Cigarra (en su etapa con mariachi).

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