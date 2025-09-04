Natalia Jiménez denuncia a su ex por violentar a su hija y pide la custodia total

La cantante española Natalia Jiménez, habló del pleito por la custodia de su hija. La exvocalista de La quinta estación abrió su corazón en una entrevista reciente para hablar del difícil proceso legal que enfrenta y reveló que tomó la decisión de solicitar la custodia total tras recibir un mensaje de la pequeña en el que le pedía ayuda, asegurando que había sido víctima de agresiones por parte de su padre, Daniel Trueba.

¿Por qué Natalia Jiménez pelea por la custodia de su hija?

Todo comenzó a raíz del divorcio de Natalia Jiménez, quien en 2015 se casó con su entonces mánager, el empresario cubano Daniel Trueba. En enero del 2021, luego de casi 6 años de matrimonio y una hija en común, la cantante hizo público que se estaba divorciando.

En el comunicado de Instagram donde dio a conocer su separación, la intérprete española señaló que desde hace meses habían tomado la decisión, pero quisieron esperar el momento adecuado para su hija pequeña. Sin embargo, no tardó en salir a la luz que la pareja llevaba en realidad más de un año separada.

El divorcio de Natalia Jiménez quedó en malos términos, pues la intérprete de ‘El destino’ no llegó a un acuerdo por la custodia de su hija con su exmarido, quien dijo que la cantante tenía problemas con el consumo de sustancias y bebidas. También dijo que tenía una situación de bipolaridad.

Natalia Jiménez solicitó en un principio que ambos se hicieran cargo de la manutención de la niña, además de establecer horarios específicos para las visitas y un permiso especial para que la pequeña viajara con ella durante sus giras, pero Daniel Trueba estuvo en desacuerdo

En 2022 la exvocalista de ‘La quinta estación’ dio a conocer que su expareja no permitía que su hija viajara con ella a México para conciertos importantes, a pesar de que Natalia procuraba siempre un trato respetuoso y conciliatorio. No obstante, en diciembre de ese mismo año la cantante denunció a su ex para conseguir ese permiso que finalmente le fue otorgado ante un juez de Miami.

Natalia Jiménez pide custodia total de su hija, tras denunciar agresión de su ex contra la menor

Natalia Jiiménez explicó que el testimonio de su hija fue determinante para exigir que sea ella quien tenga la custodia total: “Un día recibí una notificación de mi hija, donde básicamente estaba pidiendo mi ayuda, porque su papá la estaba empujando, le estaba haciendo daño. Tengo el mensaje de mi hija”

“La estaba tirando porque habían discutido y esa es la manera que él tuvo para reaccionar”, señaló. Ante este escenario, la cantante aseguró que no podía quedarse de brazos cruzados y actuó de inmediato para proteger a la niña.

“Me puse seria porque no voy a dejar que mi hija sufra ningún tipo de maltrato, ni psicológico, ni verbal, ni físico. Pedí la custodia completa y pedí que le hicieran test”, explicó.

¿Qué reveló Natalia Jiménez sobre el consumo de dro... de su expareja?

Natalia también afirmó que las pruebas realizadas a su expareja arrojaron resultados positivos en consumo de marihuana.

“Salió positivo en marihuana por mucho, a mí me preocupa que mi hija esté cuidada por una persona que está drogada todo el día. Me da lástima por mi hija porque ella podría estar en un ambiente más sano”.

¿Por qué se separaron Natalia Jiménez y su ex, Daniel Trueba?

En 2015 se Natalia Jiménez casó con su entonces mánager, el empresario cubano Daniel Trueba, luego de casi 6 años de matrimonio y una hija en común, en enero de 2020 la cantante se hizo público que se estaba divorciando.

Los rumores apuntaban a que la española había puesto fin a su matrimonio por un tercero en discordia, Arnold Hemkes su actual mánager, que era un miembro de su equipo de trabajo, con quien más tarde se casó en el 2024. Cabe señalar que esto nunca se confirmó por lo cual desconoce el motivo de su ruptura.

