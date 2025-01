Natalia Jiménez en México llega con su gira ‘La Jiménez’ al Auditorio Nacional

En conferencia de prensa Natalia Jiménez, quien recientemente se casó por segunda vez, anunció su gira 2025, de la cual este 30 de enero se presentará en el Auditorio Nacional. En este nuevo espectáculo la española hará gala de su voz interpretando canciones de los cantantes que más admira.

Habrá temas de grandes intérpretes en un estilo emblemático del famoso festival OTI, además de sus clásicos tanto de su paso por La quinta estación como su faceta de solista, canciones como



´El sol no regresa´,

´Me muero´,

´Algo más´,

´Recuérdame´ y

´Creo en mí´, entre otras.

Y además habrá cabida para su repertorio de canciones rancheras, incluyendo temas de su más reciente álbum ´De Jiménez a Jiménez´, en el que rindió tributo al legendario cantautor mexicano José Alfredo Jiménez.

En el concierto de Natalia Jiménez 2025 habrá canciones de Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, José José y Rocío Jurado, entre otros

Natalia comentó sobre este concierto: “Para mí es un gran logro hacer mi segundo Auditorio Nacional. Es un recinto muy especial en México, país que desde un inicio me adoptó de maravilla. Habrá temas de Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, José José, Rocío Jurado, Lola Flores, lo cual implica una gran responsabilidad y es todo un reto, pero lo hago con enorme cariño y te llena el corazón ver que la gente lo acepta tan maravilloso, es señal de que uno lo está haciendo bien”.

Pero para llegar a este momento no ha sido fácil: “Yo empecé cantando en el metro. Hice canciones pop con La quinta estación, pero siempre tenía las ganas de hacer algo en la música regional y he considerado que es la mejor etapa profesional. Ahora soy la artista que siempre quise ser. Ahora que grabé mi más reciente disco lloré de la emoción”.

“Para mí yo empecé mi carrera de solista de 2019 que lancé mi primer disco de música regional, ahí fue cuando realmente fui libre. El estar en el Auditorio Nacional para mí era un sueño que yo no sabía si iba a lograr, y hacer esta segunda fecha es decir ´vamos para adelante´”

En cuanto a la pregunta de cómo describiría un show suyo, dijo: “Es un espectáculo familiar donde no decimos palabrotas, que se revive la buena música, el gran vestuario, los espectaculares arreglos y no hay canción que el público no conozca, todas son conocidas. Les garantizo que todos saldrán con un gran sabor de boca”.

Habrá un documental de Natalia Jiménez

Y platicó de sus planes: “En febrero estaré escribiendo canciones inéditas, lo cual me tiene muy entusiasmada, y también está la planeación de un documental. Estamos recabando todo el material, sobre todo lo más antiguo y que cuesta más trabajo obtener. Abordaré desde que nací, la historia de mi vida, cuando cantaba en el Metro y la gente me aventaba monedas, cosas que la gente me pregunta: qué pasó en La quinta estación, por qué de repente no me vieron, mi ingreso a la música mexicana. Estará para el próximo año y no es en plan víctima, sino una historia inspiradora y de supervivencia. Hay muchas cosas que la gente no sabe y se sorprenderán”.

