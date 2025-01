Natalia Jiménez: ¿Firmó un contrato prenupcial con Arnold Hemkes?

Natalia Jiménez, la icónica cantante y exvocalista de “La quinta estación”, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida tanto en lo personal como en lo profesional.

El pasado 29 de noviembre, Natalia y su representante artístico, Arnold Hemkes, se dieron el “sí, acepto” tras dos años de compromiso, pero esta unión también genera curiosidad debido a los desafíos que Natalia enfrentó en su primer matrimonio con Daniel Trueba, padre de su hija Alessandra.

Instagram

Natalia Jiménez y Arnold Hemkes: Una boda llena de amor y confianza

El enlace matrimonial entre Natalia y Arnold Hemkes fue una celebración llena de alegría y sin estrés, según reveló la propia artista en una reciente entrevista.

“Es algo que habíamos soñado los dos, y aparte se dio todo perfecto. Nos la pasamos increíble, yo no me estresé nada. Llegué a la boda así de: ‘¡Venga!, vamos a pasárnosla bien, todos a divertirnos’. Y fue una bodaza; todo el mundo se la pasó increíble”, declaró Natalia emocionada.

La cantante también compartió cómo logró disfrutar tiempo de calidad con su hija Alessandra en su tierra natal, España: “Estoy feliz de que este año pude pasar con ella los 15 días enteros, porque al final tenemos que dividirnos el tiempo entre su papá biológico y yo”, añadió.

Instagram

Natalia Jiménez revela si firmó un contrato prenupcial con Arnold Hemkes

Uno de los temas que despertó mayor interés fue la decisión de Natalia de no firmar un contrato prenupcial con Arnold Hemkes, a pesar de haber atravesado un complicado divorcio con Daniel Trueba.

“Yo, viva el amor y lo que venga. Hay que ser valiente en esta vida también. Si me caso con mi esposo es porque confío en él. No voy a estar pensando: ‘¡Uy! Esto seguro se va a acabar y me voy a meter en un problema después.’ No, yo soy una persona así, soy honesta y confío en él”, expresó Natalia durante su participación en el programa Venga la Alegría.

Además, la cantante aseguró que conoce muy bien a su pareja y que esta medida legal no era necesaria: “Yo he visto cómo él se divorció de su expareja; fue supertranquilo, cero conflictos, cero problemas. Qué bueno, en mi caso no puedo decir lo mismo, pero no tuve que llegar a ese recurso”, añadió.

Instagram

Esta postura contrasta con la tormentosa separación que vivió con Daniel Trueba. Durante ese proceso, Trueba acusó a Natalia de padecer un trastorno bipolar, consumir sustancias ilícitas y carecer de estabilidad mental, lo que desencadenó una intensa batalla legal. Sin embargo, Natalia ha demostrado su capacidad de resiliencia al reconstruir su vida y priorizar su felicidad.

La relación entre Natalia y Arnold está basada en el respeto y la confianza, valores que la cantante valora profundamente después de sus experiencias pasadas: “Yo a él ya lo conozco y ya sé qué pie no cojea”, dijo Natalia con una sonrisa.