Natalia Jiménez pronto podría tener la custodia de su hija que pelea desde hace más de 3 años VIDEO

La cantante española, Natalia Jiménez, exvocalista de ‘La quinta estación’, sigue con su gira ‘La Jiménez’ 2025, pero en medio del show, continúa con la pelea por la custodia de su hija. ¿Ganará? Te contamos lo que dijo.

Natalia Jiménez anunció el inicio de su gira ‘La Jiménez’ 2025 / Luis Pérez / TVNotas

¿Por qué Natalia Jiménez pelea por la custodia de su hija?

Todo comenzó a raíz del divorcio de Natalia Jiménez, quien en 2015 se casó con su entonces mánager, el empresario cubano Daniel Trueba. En enero del 2021, luego de casi 6 años de matrimonio y una hija en común, la cantante hizo público que se estaba divorciando.

En el comunicado de Instagram donde dio a conocer su separación, la intérprete española señaló que desde hace meses habían tomado la decisión, pero quisieron esperar el momento adecuado para su hija pequeña. Sin embargo, no tardó en salir a la luz que la pareja llevaba en realidad más de un año separada y todo habría sido por un tercero en discordia.

Poco después del anuncio, en la misma red social le preguntaron a Natalia si ya tenía nuevo novio, y ella insinuó que sí. Los usuarios se dieron cuenta de que tanto ella, como su road mánager, Arnorld Hemkes, dejaban pistas como fotos en el mismo lugar en sus redes. No pasó mucho para que en mayo del 2021 hicieran pública su relación.

Natalia Jiménez asegura que los problemas continúa con ex / Instagram: @nataliajimenezoficial

Sin embargo, el divorcio de la antigua pareja quedó en malos términos, pues la intérprete de ‘El destino’ no llegó a un acuerdo por la custodia de su hija con su exmarido, quien encima dijo que la cantante tenía problemas con el consumo de sustancias y bebidas. También dijo que tenía una situación de bipolaridad.

Natalia Jiménez solicitó en un principio que ambos se hicieran cargo de la manutención de la niña, además de establecer horarios específicos para las visitas y un permiso especial para que la pequeña viajara con ella durante sus giras, pero Daniel Trueba estuvo en desacuerdo y objetó la supuesta inestabilidad de la cantante.

En 2022 la exvocalista de ‘La quinta estación’ dio a conocer que su expareja no permitía que su hija viajara con ella a México para conciertos importantes, a pesar de que Natalia procuraba siempre un trato respetuoso y conciliatorio. No obstante, en diciembre de ese mismo año la cantante denunció a su ex para conseguir ese permiso que finalmente le fue otorgado ante un juez de Miami.

Natalia Jiménez abrió su corazón respecto los problemas que ha tenido con su expareja / Instagram: @nataliajimenezoficial

Natalia Jiménez avanza en la pelea por la custodia de su hija

Recientemente en entrevista con ‘Sale el sol’ Natalia Jiménez dio algunos detalles sobre cómo ha proseguido el caso de su hija: ''Va todo muy bien. Dentro de poco ya tendrán noticias. Estamos ya en proceso de petición de custodia y demás y pues a ver cómo sale. Esperemos que bien’’.

Sobre la resolución del proceso no dio alguna fecha exacta, pero por sus declaraciones es posible que en un futuro no muy lejano la pequeña ya esté completamente con ella, pues en su momento la actriz declaró que cuando se le acusó de tener problemas con sustancias, quien resultó tenerlos realmente fue su exmarido, por lo que podría tener ventaja sobre él.

También reafirmó que su hija ya viaja con ella, pues en diciembre de 2022, tras demostrar las difamaciones que hizo su exesposo sobre ella, Natalia consiguió que su hija le acompañara a México: ''Sí ella viaja conmigo ya a México. El juez me dio la razón’’.

Así lo dijo en (Min 1:06:50):

Natalia Jiménez ya está casada de nuevo y sigue con su gira ‘La Jiménez’

En 2024 Natalia Jiménez se unió en matrimonio con su actual mánager, Arnold Hemkes en Guadalajara, México. Su nuevo esposo es un empresario mexicano dedicado a la industria musical y tiene su propia empresa de representación: ‘Hemkes Entertainment’, la cual representa a figuras como Christian Nodal, Los ángeles azules o la misma Natalia Jiménez.

Al respecto, Natalia aseguró que todo marcha muy bien: ''Sigue igual pero ahora tenemos anillos muy bonitos. Todo igual, maravilloso’’.

El martes pasado 22 de abril, Natalia Jiménez se presentó con gran éxito por su gira ‘La Jiménez’ 2025 en el palenque de la feria de San Marcos 2025, donde interpretó grandes temas como ‘Amor Eterno’ o el ‘Triste’, pero también sus propios éxitos como ‘El sol no regresa’.