Natalia Jiménez rompe en llanto en triunfal presentación en el Auditorio Nacional

La española sorprendió al decir que pronto revelará los motivos por los que ha tenido abandonado a su público y que no han sido por decisión propia.

La cantante Natalia Jiménez, que al principio de su carrera fuera la vocalista del grupo La Quinta Estación, se presentó la noche del pasado 3 de septiembre en el Auditorio Nacional, en lo que fue su primer show como solista en ese recinto.

Su presentación fue todo un éxito, ya que registró un sold out (localidades agotadas). Reunió a 10 mil personas y celebró 20 años de carrera.

La noche comenzó con temas que hiciera famosos con La Quinta Estación como Dónde irán, Que te quería, Algo más y Me muero entre otros.

De principio a fin, Natalia fue recompensada con una gran ovación del público que no paraba de gritarle frases como “Natalia hermana ya eres mexicana”, o “Sí se pudo”.

Natalia Jiménez hizo su primer concierto como solista en el Auditorio Nacional / Alejandro Isunza

Ante esto, la intérprete no pudo evitar llorar y manifestó frente a todos los presentes: “Buenas noches, Auditorio Nacional, cuántos años he soñado decir eso en el escenario sola. Quiero que sepan que los he tenido abandonados por muchos años por algo que dentro de poco les podré contar. No ha sido por gusto ni por decisión propia, este país es mi casa. Ustedes me han visto desaparecida, pero este es un sueño que yo tenía y estar con todos ustedes es maravilloso”.

Agregó: “Gracias porque, aunque soy extranjera, me han abierto las puertas de su corazón. Gracias por darme un futuro para mi hija y para mí, gracias por darme la música que voy a cantar el resto de mi vida, si Dios me lo permite”.

Natalia Jiménez agradeció todo el amor y cariño de sus fans mexicanos / Facebook: Natalia Jiménez

La velada continuó con temas que interpretó con mariachi como Costumbres, La gata bajo la lluvia, Te lo pido por favor y Amor eterno, entre otros.

Tras casi dos horas de un exitoso show, Natalia cerró con su éxito El sol no regresa y el clásico tema mexicano El Rey totalmente emocionada y asegurando que ese había sido el mejor concierto de su vida.

Natalia Jiménez cerró su concierto entre aplausos y ovaciones del público / Alejandro Isunza

