Natalia Jiménez inicia su gira “La Jiménez” 2025 con Carlos Rivera como invitado especial en el concierto

Después de varios meses de preparación, Natalia Jiménez dio inicio a su gira “La Jiménez” en la CDMX, en el Auditorio Nacional, donde la noche de este pasado jueves registró un sold out (localidades agotadas). Te contamos cómo estuvo el concierto de la cantante española, qué canciones presentó, sorpresas y cómo estuvo la participación del invitado especial, Carlos Rivera.

Ante 10 mil personas, la cantante española apareció acompañada por una orquesta y una voz que emulaba al prestigiado Festival OTI de la Canción, tan popular en las décadas de los 70 y 80.

Natalia Jiménez en su concierto ‘La Jiménez’ en el Auditorio Nacional, febrero 2025 / Redes sociales

Setlist del concierto de Natalia Jiménez 2025 en el Auditorio Nacional de la CDMX

Natalia llegó imponente al escenario para interpretar canciones de los 70 y 80:

“El triste” de José José, y

continuó con clásicos como “Vivir así es morir de amor” de Camilo Sesto,

“Como una ola” de Rocío Jurado y

“Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís.

La cantante se dirigió al público para agradecer su presencia en esa noche tan especial:

“Hay mucha gente que viene por primera vez y eso me emociona bastante. La última vez que estuve en el Auditorio Nacional lloré como una Magdalena. Lo dejé todo aquí, y ahorita antes de entrar ya estaba llorando. Es el primer concierto de esta nueva gira donde no vamos a dejar de cantar temas que llegan al corazón y que vivirán para siempre en nuestros corazones”.

Agregó: “Estas canciones yo las escuchaba desde pequeñita en la radio con mis papás y he decidido cantarlas en esta gira porque son temas que me encantan y que nunca he grabado y quiero compartirlas con todos ustedes”.

Natalia contó lo que vivió con Juan Gabriel

Siguió con el tema “Si quieres”, pero antes recordó una inolvidable experiencia con Juan Gabriel: “Esta noche es tan mágica estar en el mismo camerino que estuve con él hace varios años. Una vez vine a ver su show. Me invitó a cantar. Después grabamos esta canción, y ahora de recordarlo se me ponen los pelos de punta”. Natalia reveló hace tiempo que se enteró después que Juan Gabriel quería tener un hijo con ella.

Para cantar algunos temas de La quinta estación como “Niña” y “Algo más”, dijo:

“Con el grupo estuve como 3 veces, ya como solista 2 veces, y para mí sigue siendo como un día nuevo, un concierto nuevo, siempre la misma sorpresa, la misma emoción. Yo vivo para lo que hago. Me gustaría que todos fueran artistas por un día y que tuvieran la oportunidad de subirse al escenario y vivir las cosas que yo vivo desde arriba”.

Posteriormente, Natalia fue ovacionada con el tema: “Creo en mí" y dio paso a un momento de boleros donde interpretó:

“Cien años”,

“Sabor a mí",

“Perfume de gardenias”,

“Bésame mucho” y

“Piel canela”.

Natalia invitó a su esposo a pasar al escenario, Arnoldo Hemkes

La cantante también agradeció el apoyo de su esposo Arnold Hemkes, quien trabaja a su lado y al que invitó a pasar al escenario. Ahí, Natalia dijo: “Siempre está detrás conmigo dándome órdenes por el pinganillo. Es como mi voz de la conciencia. Lo amo. Nos acabamos de casar y ya soy más mexicana que nunca porque él es de Guadalajara”.

Natalia Jiménez en su concierto ‘La Jiménez’ en el Auditorio Nacional con su esposo Arnold Hemkes / Redes sociales

El mariachi se hizo presente y vinieron canciones como:

“Canta, canta, canta”,

“Me gustas mucho”,

“La gata bajo la lluvia” y

“Costumbres”.

Carlos Rivera fue el invitado especial de Natalia Jiménez con una colaboración en su concierto 2025

Una de las grandes sorpresas de la noche fue cuando Natalia recordó que hace unas semanas mencionó que tal vez tendría un invitado en este show, y efectivamente fue así con la presencia de Carlos Rivera, con quien interpretó el tema “El destino” que hicieran popular Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

Carlos fue muy ovacionado por el público y alabó a Natalia, quien también lo definió como “el más grande de México”. El cantante lanzó recientemente un tema con Alfredo Olivas.

Natalia Jiménez en su concierto ‘La Jiménez’ en el Auditorio Nacional con Carlos Rivera como invitado especial / Redes sociales

Ya para la recta final vinieron los éxitos:

“Me muero”,

“Quédate con ella”,

“El sol no regresa”, y

“El rey”

Así la noche concluyó con otro agradecimiento de Natalia, diciendo que en mayo regresaría y tomándose una selfie con todo el público presente de fondo.

