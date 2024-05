Natalia Jiménez revela cómo está de salud tras revelar que estaba en el hospital ¿todo bien con su voz?

El pasado miércoles 22 de mayo trascendió que Natalia Jiménez, tras dar su concierto en el Arena Ciudad de México, fue llevada a un hospital debido a molestias en las cuerdas vocales.

Cabe señalar que esta información salió a la luz luego de que ella subiera un video en su cuenta de Instagram, en el cual se le puede ver en una cama de un nosocomio.

En dicha publicación, Natalia aseguró que la vida de un cantante “no es fácil”. En el clip se puede observar que Natalia fue sometida a una laringoscopía. Sin embargo, la artista no dio más detalles respecto a su estado de salud.

Lee: Lupillo Rivera y Thalí García ya se reencontraron tras LCDLF: “Hay cosas que no fueron ciertas”

Luego del gran revuelo que generaron estas imágenes, Natalia Jiménez ocupó nuevamente su cuenta de Instagram para confesar cómo se encuentra de salud y tranquilizar a sus fieles seguidores.

La exvocalista de ‘La quinta estación’ explicó que su salud en los últimos meses no ha sido la mejor, por lo que en su concierto en la Arena CDMX tuvo una recaída.

Natalia Jiménez

“Como bien saben, este mes yo he estado un poco así (regular) de salud. Me dio una faringitis, con una otitis y todo lo que acaba en ‘itis’, hace ya como tres semanas, y cuando fui al concierto de Aguascalientes y al de la Arena, la verdad es que yo todavía no estaba al 100% recuperada, y tuve una recaída después, entonces tuve que ir de nuevo con mi doctor”.