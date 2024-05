Lupillo Rivera y Thalí García ya se reencontraron tras LCDLF: “Hay cosas que no fueron ciertas”

Lupillo Rivera por fin rompió el silencio tras salir de “La casa de los famosos”. Sin embargo, no dio ninguna entrevista para la cadena Telemundo, lo que sin duda ha llamado la atención de varios fanáticos.

El pasado miércoles 22 de mayo, el programa de YouTube “Chisme no like” dio a conocer que el cantante no estaría conforme con el tercer lugar que ganó, pues al parecer Lupillo habría tenido un pacto con la televisora para ganar la cuarta temporada de “La casa de los famosos” y esta no le cumplió.

Además, Lupillo también mencionó que pudo haber un supuesto fraude en las votaciones, pero eso no es todo, ya que su familia no estaría feliz con la imagen que el reality pintó de él, ya que esto podría dañar su reputación pública.

Lupillo Rivera se reencuentra con Thalí García / YT: El show del piolín / Telemundo

Lupillo Rivera habla por primera vez tras salir de “La casa de los famosos”

El famoso dio una entrevista para el programa de radio “El show de Piolín”, conducido por Eddie Sotelo, y ahí mencionó que fue un gran aprendizaje para él estar dentro del reality show.

“Ahorita estamos en el reajuste; aquí sí puedo apagar y encender la luz de mi casa. Fue un aprendizaje, aprendí a conocer a 27 habitantes; tratamos de echarle la mano a todos”. Lupillo Rivera

El artista no quiso hablar mucho sobre el tema. Sin embargo, se dijo feliz por haber podido “reactivar la fe” entre algunos habitantes del reality show.

Lupillo Rivera “Lo que les presenté es reactivar su fe. Más que un ganador, soy una persona normal. No quiero que la gente diga que Lupillo se volvió sacerdote. Es simplemente reconocer que el poder de Dios existe y el poder de Dios puede cambiar a las personas”.

Lupillo Rivera se reencuentra con Thalí García / YT: El show del piolín / Telemundo

Lupillo Rivera se reencuentra con Thalí García

Recordemos que Lupillo y Thalí se hicieron grandes amigos dentro de “La casa de los famosos”, aunque en algún momento se rumoró que entre el cantante y la actriz habría comenzado un romance durante el reality.

Debido a esta situación, la actriz de “El señor de los cielos” escapó del reality show, por lo que fue descalificada con efecto inmediato y sin posibilidades de regresar. Sin embargo, tiempo después Thalí presentó una demanda en contra de la televisora por supuestos abusos, fraude, amenazas, entre otros alegatos.

Desde aquel momento, ni Lupillo ni Thalí volvieron a verse, hasta ahora que Lupillo Rivera dio la entrevista al programa de radio ya antes mencionado. Al parecer, esta fue una sorpresa para el intérprete de “Fondo, fondo”, ya que no tenía idea de que la actriz se conectaría.

Cortesía de la artista

Thalí aprovechó este momento para asegurarle a Lupillo que su participación en el reality show fue muy buena: “Qué emoción poderte ver. No tienes por qué estar nervioso. He estado aquí siempre. Tus hijas te lo pueden decir. Lo hiciste muy bien. Resististe como los grandes”.

Lupillo aprovechó este encuentro para aclarar que nunca hubo nada entre ellos. Simplemente tenían una buena conexión y entablaron una bonita amistad.

“Hay cosas que no fueron ciertas. Yo siempre supe que Thalí tenía a su familia… y no tener a sus hijos era una desesperación en La casa”. Lupillo Rivera

La actriz confirmó lo que dijo Lupillo y aseguró que siempre lo ha admirado: “Se convirtió en un amigo, es un señor que admiro. Se ganó mi cariño, mi confianza. Vale la pena mencionar que uno entra con un fin y cuando sales y descubres la verdad, es muy diferente… Somos grandes amigos y mientras quiera, va a ser así”.

Finalmente, Lupillo Rivera y Thalí García se comprometieron a verse en persona pronto. Sin embargo, no comentaron nada más de lo sucedido en “La casa de los famosos”.

