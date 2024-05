LCDLF: Lupillo Rivera explotó contra Telemundo por no cumplir con supuesto trato y destruir su imagen

A unos días de la final de ‘La casa de los famosos 4’, sorprendió que Lupillo Rivera quedara en tercer lugar del reality, aunque le pudieron haber afectado las polémicas que protagonizó con Ariadna, Romeh y Maripily del cuarto Tierra que lo dejaron ver como si fuera un ser posesivo, celoso y narcisista.

En el programa ‘Chisme no like’ comentaron que el cantante habría tenido un pacto con Telemundo para ganar el programa y la televisora no lo habría cumplido, por lo que Lupillo estaría furioso con ellos.

De hecho, en redes sociales, el hermano de Jenni Rivera comentó que supuestamente hubo fraude en las votaciones y no acepta el lugar que tuvo en el reality.

Puedes ver: Querido conductor de ‘Venga la alegría’ se despide de TV Azteca

Lupillo quedó en tercer lugar y su imagen se vio afectada por los escándalos / Telemundo

Lupillo Rivera habría reclamado que no le cumplieron lo prometido en ‘La casa de los famosos’ y no volvería al reality

Trascendió que Lupillo le habría reclamado a los ejecutivos del canal haber destruido su imagen. “Terminó la gala y ahí estaban todos los ejecutivos de Telemundo. Todos los ejecutivos se trasladaron a México e hicieron una cena ¿y quién faltó? Lupillo Rivera”, indicaron en el programa de YouTube.

Según comentaron, uno de ellos se acercó con el cantante para invitarlo a formar parte de ‘La casa de los famosos, All stars’, mismo que reunirá a los participantes de las 4 temporadas que no lograron coronarse como ganadores, pero él los mandó por un tubo.

“Lupillo se rajó con sus hijas y empezó una gu3rra, pero lo que me acaban de decir es que Cisco Suárez, el encargado de realities, se acercó antes de la cena a Lupillo Rivera y le dijo ‘estamos ok para hacer ‘La casa de los famosos, All stars’”, comenzaron a decir.

Checa: Novio de Verónica Toussaint le dedica emotivo mensaje tras su partida: “Siempre te amaré”

En ese momento, Lupillo les habría reclamado no cumplir con lo acordado, según Ceriani: “Lupillo le dijo: ‘Váyanse a la chin... Ustedes me arruinaron la imagen y eso no se los voy a perdonar y no es lo que acordamos’. En ese instante las hijas agarran a Lupillo Rivera y le dicen: ‘Papá, tú no vas a volver a participar en ese programa. Te pusieron como golpeador, pend…’ y Lupillo dejó al ejecutivo solo”.

Por si fuera poco, Thalí García ya se puso en contacto con él y mediante un comentario dijo: “Van a pagar por lo que nos hicieron”, así que se especula que Lupillo se una a la actriz en su demanda contra Telemundo.

Recordemos que Thalí denunció malos tratos en el reality y que incluso fue supuestamente obligada a consumir sustancias para mantenerla ahí en contra de su voluntad y dándole instrucciones para hacer creer que había un romance con Lupillo, pero ella no se prestó a ello para proteger a su familia y su esposo.

Mira: Rodrigo Romeh le hace contundente confesión a Ariadna Gutiérrez en progama en vivo