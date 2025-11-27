¡Natalia Jiménez anda tras Hugo Sánchez! La cantante pide ayuda para dar con el exfutbolista mexicano

La cantante española Natalia Jiménez compartió con sus seguidores que busca a Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano, y pidió apoyo para localizarlo, luego de que ambos tuvieron un breve encuentro. Su mensaje generó interés entre fans de la música y del deporte, quienes ahora siguen de cerca este inusual intento de contacto público.

Natalia Jiménez pide ayuda para localizar a Hugo Sánchez. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Natalia Jiménez busca a Hugo Sánchez?

Natalia Jiménez pidió apoyo a sus seguidores para localizar a Hugo Sánchez después de un inesperado encuentro en el Aeropuerto de Los Ángeles. La cantante contó que lo vio mientras llegaba a la ciudad para su concierto en el Wiltern y que no dudó en acercarse para saludarlo. Se tomó una foto con él, recibió un afiche y aprovechó para invitarlo al show.

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, Natalia Jiménez explicó que todo ocurrió mientras bajaba del avión y su esposo Arnold Hemkes le avisó que Hugo Sánchez estaba cerca. Recordó que para su papá, madridista “hasta el tuétano”, el exdelantero es una figura muy importante, por lo que vivió un auténtico momento de fan al seguirlo en el aeropuerto para pedirle la foto.

“Hugo Sánchez para mi papá es lo máximo y para cualquier madridista. Tuve un momento fan y perseguí a Hugo Sánchez por el aeropuerto, le pedí una foto y me regaló su afiche”, dijo la cantante española.

La cantautora contó que Hugo Sánchez le dijo que se verían tras pasar Migración, pero ya no coincidieron. Por eso decidió pedir ayuda públicamente para contactarlo y que acuda al concierto, pues Hugo Sánchez tiene un lugar reservado como invitado de honor si llega a responder al mensaje.

Natalia Jiménez quiere que Hugo Sánchez acuda a su concierto en Los Ángeles. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es el concierto de Natalia Jiménez al que está invitado Hugo Sánchez?

Natalia Jiménez extendió una invitación pública a Hugo Sánchez para que asista al concierto que ofrecerá este viernes 28 de noviembre en The Wiltern, en Los Ángeles.

La cantante compartió que, tras su inesperado encuentro con el exfutbolista en el aeropuerto, le quedó pendiente concretar la invitación que le hizo personalmente, por lo que ahora busca asegurarse de que el mensaje llegue hasta él.

El show forma parte de su gira por Estados Unidos y está programado para iniciar a las 20:00 horas, mientras que las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas para recibir al público angelino.

La cantautora reiteró que Hugo Sánchez tiene un lugar reservado si decide asistir, y que sería un honor contar con su presencia en una noche que promete reunir a fans, música y un encuentro que muchos ahora esperan que finalmente ocurra.

¿Quién es Natalia Jiménez, la cantante que busca a Hugo Sánchez?

Natalia Jiménez es una cantante y compositora española que inició su carrera a finales de los años noventa, pero que tomó fuerza internacional como vocalista de La quinta estación. Con el grupo alcanzó fama en todo el mundo hispanohablante gracias a canciones que se convirtieron en parte del panorama musical de la época y que la posicionaron como una de las voces más distintivas del pop en español.

Tras cerrar ese capítulo, Natalia comenzó una exitosa etapa como solista, en la que exploró géneros como la balada, el pop latino y la música regional mexicana, una influencia que adoptó de manera constante en sus producciones y presentaciones. Sus discos recibieron múltiples reconocimientos y su voz la ha llevado a colaborar con artistas de distintas generaciones.

Además de su trabajo en estudio, Natalia Jiménez activa en los escenarios de México, Estados Unidos y España, consolidándose como una figura que combina trayectoria, presencia escénica y un estilo vocal que sigue conectando con un público amplio. Su carrera continúa en movimiento, respaldada por giras, nuevos proyectos y una base de seguidores que la ha acompañado a lo largo de más de dos décadas. Además, tiene colaboraciones con artistas como Carlos Rivera, Ana Bárbara, Banda MS, Pedro Fernández, Marc Anthony y Daddy Yankee.

