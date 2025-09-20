Natalia Jiménez rompe el silencio: vive con un trastorno y lucha por no derrumbarse tras los escenarios

Desde hace más de veinte años, Natalia Jiménez ha conquistado el corazón de Latinoamérica con su voz única, primero como integrante de La quinta estación y luego como solista. Pero detrás del éxito y los escenarios brillantes, la cantante ha enfrentado un desafío que pocos conocían: su diagnóstico de una dura enfermedad. En una charla exclusiva con una revista de circulación nacional, Natalia compartió su experiencia con sinceridad, mostrando la vulnerabilidad y fuerza que caracterizan su personalidad.

Natalia Jiménez reflexionando sobre la salud mental y las nuevas generaciones. / Captura de pantalla de ig: @nataliajimenezoficial

¿Qué trastorno reveló Natalia Jiménez y cómo la enfrenta en su carrera musical?

En el mundo del espectáculo, pocas veces se habla de neurodiversidad con la franqueza que lo hizo Natalia Jiménez. La exvocalista de La Quinta Estación, ahora consolidada como solista, sorprendió al confesar que fue diagnosticada con síndrome de Asperger y que también lidia con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Su testimonio no solo impactó a sus fans, sino que también abrió una conversación necesaria sobre salud mental en la industria musical.

“Me diagnosticaron hace como un año y medio con TDAH y ahora me detectaron Asperger, por lo que tengo un cerebro muy curioso”, confesó Natalia. “Siempre me estoy enmascarando para verme más normal de lo que soy”.

La artista explicó que su día a día está lleno de retos que muchas veces pasan desapercibidos para el público. “Luego llego a casa y me tapo con una manta como dos horas para recuperarme de la sobrestimulación porque llego muriéndome”, compartió. “Necesito esconderme cuando me paso el día haciendo cosas que están fuera de mi capacidad”.

Natalia Jiménez posando seria a la cámara / Instagram: @nataliajimenezoficial

¿Cómo afectan el Asperger y el TDAH a la vida personal y profesional de Natalia Jiménez?

Desde pequeña, Natalia enfrentó el peso de la incomprensión. Su diagnóstico de TDAH llegó mucho antes que el de Asperger, pero ambos trastornos marcaron su infancia de forma dolorosa. “Me tomaban como una niña tonta, con retraso, me trataban mal, hasta los profesores, porque no entendía cosas sencillas”, recordó con crudeza.

El bullying, la soledad y la constante disociación fueron parte de su día a día. Pero en medio de ese caos emocional, la música apareció como refugio. “La música fue mi tabla de salvación”, ha dicho en otras ocasiones, y ahora reafirma que su carrera no solo ha sido una vía de expresión, sino también de sanación.

Aunque Natalia ha vivido bajo los reflectores desde muy joven, admite que lo social siempre ha sido un reto: “Me cuesta mucho relacionarme aunque no lo parezca”.

¿Por qué Natalia Jiménez critica el playback y defiende la autenticidad en sus conciertos?

La sinceridad con la que Natalia Jiménez habla de su salud mental también se refleja en su postura como artista. “Yo nunca hago playback, jamás en la vida me verás haciéndolo”, aseguró. “Prefiero sonar ronca, jodida, desafinada, que se me olvide la letra... prefiero que se note eso, que soy humana”.

Para ella, el espectáculo no debe esconder la verdad del artista. “No se me hace justo que la gente pague un boleto para ver a un artista que use playback, que no lleve músicos, que se vista con ropa de estar en la casa, que use 800 bailarines para distraer. Eso es una falta de respeto al público”.

Natalia Jiménez en su concierto ‘La Jiménez’ en el Auditorio Nacional, febrero 2025 / Redes sociales

¿Qué mensaje deja Natalia Jiménez sobre la salud mental y las nuevas generaciones?

Natalia Jiménez no solo busca visibilizar su condición, sino también abrir el diálogo sobre la salud mental en la industria musical y en la sociedad. “Yo creo que en nuestra generación estábamos más acostumbrados a hablar de nuestros sentimientos”, reflexionó. “Ahora estamos frente a una nueva generación que constantemente le teme al qué dirán”.

Para ella, esa represión emocional se refleja en las letras de las canciones actuales. “Por eso las letras de las canciones de ahora son tan superficiales. Hablan de sexo, de drogas, de fiesta, porque eso es fácil tocarlo”, lamentó.