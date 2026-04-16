Camila Fernández enciende las alarmas y es hospitalizada de emergencia; ¿cuál es su estado de salud?

Camila Fernández, integrante de la tercera temporada de Juego de voces, fue hospitalizada de emergencia, ¿qué le pasó a la hija de Alejandro Fernández y cuál es su estado de salud? Te contamos todos los detalles.

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La cantante Camila Fernández fue hospitalizada de emergencia. Esto es lo que se conoce sobre su salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Camila Fernández que fue hospitalizada de emergencia?

Camila Fernández relató que la tarde del miércoles 15 de diciembre se encontraba comiendo con los hermanos de Río Roma, sin embargo, posteriormente, comenzó a presentar malestares que derivaron en su hospitalización.

La hija de Alejandro Fernández confirmó que tiene apendicitis, que es una inflamación en la apéndice, que es una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior del abdomen, donde es provocado el dolor, según Mayo Clinic.

Entre los síntomas se encuentran:



Dolor que comienza en el ombligo y se desplaza al abdomen.

El dolor empeora al toser, caminar o realizar otro movimientos.

Náuseas y vómitos.

Pérdida de apetito.

Fiebre.

Estreñimiento o diarrea.

“Típico, un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”, escribió Camila Fernández a través de sus historias en redes sociales.

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La cantante Camila Fernández fue ingresada de emergencia al hospital. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Camila Fernández hoy, 16 de abril?

Camila Fernández se encuentra bien tras la cirugía de apendicitis de emergencia a la que fue sometida, además, está bajo los cuidados de su mamá América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández.

“Ya cuidando a mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”, escribió Guinart en sus redes sociales, mientras Camila Fernández aparece recostada en la cama y con una bata de hospital.

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Camila Fernández tiene apendicitis. / Redes sociales

¿Quién es Camila Fernández?

Camila Fernández, participante de la tercera temporada de Juego de voces, es una cantante mexicana nacida el 30 de noviembre de 1997 en Guadalajara. Forma parte de una familia vinculada a la música, al ser hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, lo que la ha mantenido cercana al escenario desde sus primeros años. Su desarrollo artístico ha estado marcado por presentaciones en vivo y colaboraciones dentro del ámbito musical.

Su debut como cantante ocurrió el 14 de septiembre de 2014, cuando se presentó junto a su padre en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas, donde interpretó el tema “Hoy tengo ganas de ti”. Meses después, el 9 de noviembre del mismo año, realizó su primera aparición en televisión en el programa “Grandes temas de telenovela”. En 2015 firmó contrato con Universal Music México, el mismo día en que cumplió 18 años.

En 2016 participó en el álbum We Love Disney (Latino) junto a Alejandro Fernández, interpretando “El ciclo sin fin”, además de presentarse en los Premios Billboard de la Música Latina ese mismo año. En 2017 tuvo una participación especial en el programa Soy Luna de Disney Channel. Más adelante, en septiembre de 2024, interpretó el Himno Nacional durante una pelea del boxeador Saúl ‘el Canelo’ Álvarez.

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