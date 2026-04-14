Dulce María muestra FOTOS de su baby shower… ¡Así vivió este momento especial entre globos y ternura!

Dulce María se convirtió en mamá por segunda ocasión y sorprendió al compartir una serie de fotografías de su baby shower, así lució su pancita la cantante de RBD. Te contamos todos los detalles.

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Dulce María confirmó su embarazo en redes sociales.

¿Cuándo nació la bebé de Dulce María?

A finales de marzo, Dulce María confirmó el nacimiento de su segunda hija a través de sus redes sociales, donde compartió un video con el que dio a conocer la noticia.

En el material, presentado en blanco y negro, se observan las manos de su esposo, Paco Álvarez, junto a las de la cantante y las de su hija mayor. A lo largo de la secuencia, las manos se entrelazan hasta dar paso a la imagen final, en la que aparece la pequeña mano de la recién nacida.

“Marzo/2026 Bienvenida, llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos”, dio a conocer Dulce María.

La cantante de temas como “Inevitable” y “Jaula de oro” agregó que ella y su familia están “infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña se convierte en hermana mayor, morimos de ganas por recorrer la vida contigo. Te amamos, bebita mágica”. El video fue acompañado por la reacción de sus seguidores, que celebraron la llegada de la segunda hija de la cantautora.

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Dulce María presume su baby shower. / Redes sociales

¿Cómo fue el baby shower de Dulce María?

Dulce María compartió en redes sociales una serie de fotografías de su baby shower, organizado en un espacio al aire libre. En las imágenes se observa un montaje con globos en tonos rosa, blanco y dorado, así como arcos decorativos y figuras de conejos que acompañan la ambientación del evento.

En una de las fotografías, la artista aparece de pie junto a su pareja, Paco Álvarez, ambos posando frente a la decoración principal. Ella viste un vestido ajustado en tono oscuro que deja ver su embarazo, mientras él porta un conjunto en colores neutros. La escena está enmarcada por un arco de globos y elementos decorativos que forman el fondo de la imagen.

Otra imagen muestra a la cantante acompañada por su hija, quien coloca sus manos sobre el vientre de la intérprete. Ambas están frente a una estructura decorativa con la palabra “baby” al centro, rodeadas nuevamente por globos en distintas tonalidades y tamaños que mantienen la temática del evento.

También se observaron detalles del montaje, como una mesa dispuesta con copas de cristal en tonos rosados y dorados, además de un pequeño arreglo floral colocado en el centro. Al fondo se distinguen más elementos decorativos y áreas preparadas para los invitados que pudieron disfrutar de un brunch y un candy bar.

“No les había compartido estas fotitos de una sorpresa que me hicieron muy íntima y muy especial con mi familia en la recta final de mi embarazo”, dijo Dulce María.

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Dulce María y Paco Álvarez en el baby shower de la cantante. / Redes sociales

¿Quién es Paco Álvarez, el esposo de Dulce María?

Paco Álvarez, esposo de la cantante Dulce María, nació en la Ciudad de México, el 27 de mayo de 1975, es músico, cantautor, director de cine, documentalista, poeta y escritor. A lo largo de su trayectoria desarrolló una carrera en distintos ámbitos de la creación artística y audiovisual. Es ganador del Honorable Mention Award en el Metropolitan Film Festival de Nueva York y obtuvo una mención honorífica en el Binational Independent Film Festival de El Paso, Texas.

En 2009 dirigió La Esfera, un documental producido junto al Climate Institute of Washington, la NASA y la NOAA, sobre el calentamiento global. Antes de consolidarse como cineasta, comenzó su carrera escribiendo para Televisa, donde participó en programas como Vida TV y Ritmoson Latino, sumando más de tres mil emisiones grabadas y 600 en vivo. Entre 2011 y 2017 fue director de producción y mercadotecnia en TV Azteca.

Desde 2011 ha dirigido y producido comerciales para diversas instituciones y marcas. En el ámbito musical y poético, lanzó Manual para Olvidados, un libro-disco prologado por Elena Poniatowska, con poemas suyos interpretados por artistas como Luis Eduardo Aute, Tania Libertad, Santiago Feliú y Raúl Ornelas. El disco incluye un poema leído por Jaime Sabines. En 2017 editó Canciones desde Casa bajo el sello Universal Music, con colaboraciones de Leonel García, Torreblanca, Dulce María, Miguel Inzunza y Aute.

También ha dirigido videoclips como Madre Tierra de Chayanne, con más de 70 millones de vistas, así como No sé llorar y Volvamos de Dulce María. Además, creó y produjo el Sun and Sound Festival en Guadalajara, que reunió a más de 30 mil asistentes. Desde 2017 forma parte de García Bross, productora fundada por Simón Bross, donde colabora con directores como Juan Carlos Rulfo y Pedro Armendáriz (nieto) en proyectos de publicidad, documentales y series de televisión.

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