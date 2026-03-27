Martha Higareda impacta con VIDEO nunca antes visto de su embarazo: “Enamorados de ser padres”

La actriz Martha Higareda compartió en sus redes sociales un video inédito en el que mostró momentos de su embarazo de gemelas junto a su esposo Lewis Howes, ¿qué dijo la conductora? Te revelamos los detalles.

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Martha Higareda muestra momentos inéditos de su embarazo. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Martha Higareda durante su embarazo?

La conductora Martha Higareda reveló detalles sobre una complicación que enfrentó durante su embarazo, cuando presentó una crisis de preeclampsia que derivó en un cuadro médico delicado. Según relató, su presión arterial se elevó a niveles que no podían ser controlados en un primer momento, lo que llevó a su hospitalización durante varias horas y a una intervención de emergencia.

Durante una conversación en su pódcast Todo un mucho, explicó que, tras superar ese episodio, recibió información directa sobre la gravedad de lo ocurrido. “Estuviste así de un paro cardíaco, lo que me dijo fue que tengo un corazón muy fuerte, porque mi corazón aguantó estos niveles de presión, que otras personas no lo cuentan”, señaló al compartir lo que le explicó el médico que la atendió.

Posteriormente, la actriz indicó que tuvo que regresar al hospital debido a nuevas complicaciones relacionadas con la misma condición, permaneciendo en el área de urgencias para continuar bajo observación. La preeclampsia, explicó, es una condición que requiere atención inmediata por los riesgos que implica si no se controla a tiempo.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y el rosario me salvaron”, dijo la actriz.

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Martha Higareda revela imágenes nunca antes vistas de su embarazo. / Reds sociales

Martha Higareda muestra momentos inéditos de su embarazo

Martha Higareda compartió en sus redes sociales un video en el que mostró el detrás de cámaras de una sesión de fotos realizada durante su embarazo. En el material se le observa en distintas locaciones y con varios cambios de vestuario, mientras posa frente a la cámara.

En las imágenes, Higareda aparece acompañada de su esposo, Lewis Howes, con quien comparte algunos momentos de la sesión. A lo largo del video, también se aprecian tomas en las que la actriz muestra su pancita, como parte del concepto visual de las fotografías.

Recordando los momentos en que nuestros bebés estaban en la barriga y esa sesión de fotos que tuvimos. Y pensar que aún no conocíamos a nuestras niñas y que nuestra mejor aventura estaba por llegar. ¡Estamos tan enamorados de ser padres! ¡Gracias a Dios por esta oportunidad! Martha Higareda.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron al contenido compartido en la plataforma, donde la actriz continúa documentando aspectos de esta etapa de su vida personal.

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¡Emotivo momento! Martha Higareda publica video inédito de su embarazo. / Redes sociales

¿Quién es Martha Higareda?

Martha Higareda es una actriz, productora y guionista nacida el 24 de agosto de 1983 en Villahermosa, Tabasco. Inició su carrera desde joven y se trasladó a la Ciudad de México para consolidarse en la industria del entretenimiento, participando en teatro, cine y televisión.

En cine, ha formado parte de producciones como Amar te duele, Niñas mal, No manches Frida y su secuela No manches Frida 2, además de proyectos internacionales como McFarland, USA. Estas participaciones le han permitido desarrollar su carrera tanto en México como en Estados Unidos.

Además de su trabajo como actriz, Higareda ha incursionado como productora y guionista en algunos de sus proyectos, ampliando su participación dentro de la industria audiovisual. A lo largo de su trayectoria ha combinado distintos formatos, manteniéndose activa en cine y televisión.

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