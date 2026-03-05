Poncho Herrera y Martha Higareda se reencuentran años después de Amarte duele, ¡desatan nostalgia en redes!

A más de dos décadas del estreno de la película Amarte duele, una imagen compartida en redes sociales volvió a colocar en conversación a dos de sus actores: Alfonso “Poncho” Herrera y Martha Higareda. El reencuentro entre ambos quedó registrado en una fotografía publicada por el propio actor, lo que provocó una ola de recuerdos entre quienes siguieron la historia que marcó a una generación a principios de los años 2000.

La película protagonizada por Martha Higareda estrenó en 2002. / Redes sociales.

¿Por qué el reencuentro de Poncho Herrera y Martha Higareda causó nostalgia entre los fans de Amarte duele?

La fotografía fue compartida por Alfonso Herrera en su cuenta de Instagram acompañada de una breve frase: “¡Renata!”, nombre del personaje interpretado por Martha Higareda en la película. La publicación recordó una de las historias más comentadas del cine juvenil mexicano de principios de siglo.

En Amarte duele, Martha Higareda interpretó a Renata, uno de los personajes centrales de la trama, mientras que Alfonso Herrera dio vida a Francisco, uno de los antagonistas de la historia. La cinta narraba un romance marcado por las diferencias sociales entre sus protagonistas y terminó convirtiéndose en una referencia dentro del cine mexicano de esa época.

En la fotografía compartida recientemente, ambos actores aparecen con atuendos casuales. Martha Higareda viste una blusa negra y lleva el cabello con ondas ligeras, mientras que Poncho Herrera aparece con una camiseta azul marino. La imagen fue acompañada por un mensaje en el que el actor también señaló:

“Estos meses han sido de muchos reencuentros. Qué gusto verte, querida”. Alfonso Herrera

La publicación generó comentarios de usuarios que recordaron escenas de la película y el impacto que tuvo en su momento. Algunos mencionaron momentos clave del filme, mientras que otros destacaron el paso del tiempo desde su estreno.

¿Cómo lucen Poncho Herrera y Martha Higareda a más de 20 años de Amarte duele?

El reencuentro también llamó la atención porque han pasado más de dos décadas desde que ambos coincidieron en la película. En ese entonces, Alfonso Herrera Alfonso Herrera tenía 19 años cuando participó en el proyecto, el cual representó una de sus primeras experiencias dentro de la ficción cinematográfica.

Con el paso del tiempo, ambos actores han desarrollado trayectorias dentro de la industria del entretenimiento. Poncho Herrera continuó su carrera en televisión y música, participando posteriormente en producciones como Clase 406 y Rebelde, proyecto que lo convirtió en una figura reconocida dentro del fenómeno musical del grupo RBD.

Martha Higareda, por su parte, consolidó una carrera en cine y televisión, participando en diversas producciones tanto en México como en el extranjero. Su papel de Renata en Amarte duele se mantiene como uno de los más recordados de su filmografía.

La reciente imagen compartida en redes sociales permitió observar a ambos actores con una apariencia distinta a la de sus personajes juveniles de principios de los años 2000, lo que generó comentarios sobre cómo han cambiado desde aquella etapa.

Martha Higareda revela que se enamoró de Luis Fernando en ‘Amarte Duele’ ¡Renata y Ulises fue real! / IMDb

¿Cómo llegó Poncho Herrera a la película Amarte duele?

Años después del estreno del filme, Alfonso Herrera compartió detalles sobre cómo obtuvo el papel que marcó el inicio de su carrera en la actuación. El actor explicó que en ese momento formaba parte de un grupo de teatro amateur y que fue gracias a una recomendación que acudió al casting para la película.

“Yo estaba en un grupo de teatro amateur y Ximena nos dijo: ‘Oigan, va a haber un casting, ¿quieren ir?’ Hicimos el casting y al final de cuentas fue así como llegué a Amarte duele. Fue mi primera experiencia con la ficción” Poncho Herrera

Herrera también mencionó que, durante el proceso de producción, mantuvo el mismo estilo de cabello que llevaba en ese momento, ya que era una decisión personal. Según explicó, únicamente recibió la indicación de no modificarlo para mantener la continuidad del personaje.

La película Amarte duele se estrenó en 2002 y fue dirigida por Fernando Sariñana. La historia se centró en la relación entre dos jóvenes de distintos contextos sociales, lo que generó una narrativa que conectó con el público juvenil de la época.

