Martha Higareda aparece tras estar al borde de la muerte por el parto y deja a todos sin palabras, ¡irreconocible!

Martha Higareda se encuentra muy contenta con la llegada de sus gemelas a finales de noviembre de 2025. Sin embargo no todo ha sido miel sobre hojuelas. En diciembre la actriz compartió que tras el nacimiento de sus bebés tuvo complicaciones y estuvo a punto de morir.

La actriz compartió un mensaje en Instagram en el que relató las horas críticas que vivió tras sufrir una crisis de preeclampsia, cuando su presión arterial se elevó a niveles alarmantes y los médicos no lograban estabilizarla, mientras que una de sus pequeñas también presentaban complicaciones.

A pocas semanas de esta experiencia, Martha Higareda reaparece junto a su esposo Lewis Howes en una alfombra roja e impacta con su presencia.

Martha Higareda revela que sufrió preeclamsia durante el nacimiento de sus bebés. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Martha Higareda después de su parto?

En su publicación, Martha Higareda expresó su agradecimiento por seguir con vida y relató que, aunque logró regresar a casa tras el nacimiento de sus bebés —una de ellas incluso estuvo en cuidados intensivos—, días después su estado de salud se agravó de manera repentina.

Fue su esposo quien la llevó de urgencia al hospital cuando su presión arterial alcanzó niveles críticos.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, escribió la actriz.

Martha Higareda detalló que durante mes y medio tuvo que regresar en dos ocasiones más al área de urgencias debido a las complicaciones derivadas de esta condición, que puede poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

Sin embargo, fue esa primera noche la que, según sus palabras, la llevó a enfrentarse directamente con la muerte.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron”, confesó.

¿Cómo está de salud Martha Higareda?

Según su relato, tras ese momento espiritual, su cuerpo comenzó a reaccionar positivamente. “Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar”, compartió Martha Higareda.

Finalmente, Martha Higareda agradeció el apoyo incondicional de su familia, amigos y del personal médico que la atendió durante esta etapa tan complicada.

“Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco, y nanny. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, concluyó.

Martha Higareda reapareció con una publicación que generó preguntas y alivio entre sus fans. / Foto: Redes sociales

Martha Higareda reaparece en alfombra roja y su imagen causa impacto

A pocas semanas de haber dado a luz y tras enfrentarse de frente a la muerte, Martha Higareda reapareció más que renovada, luciendo delgada y tan guapa como siempre, con una camisa blanca y un blazer con pantalón en color negro.

La actriz asistió a la alfombra roja de la serie Beast Games Season 2, producción en la que participó Eugenio Derbez, y donde su presencia no pasó desapercibida, afortunadamente luce radiante y recuperada de la fuerte crisis de salud.

"¡Grandes momentos! con @marthahigareda y @mrbeast en el estreno de la temporada de “Beast games”, compartió Lewis Howes con una foto en la que aparece con su esposa Martha Higareda, quien hasta el momento no ha compartido fotos de sus bebés.

