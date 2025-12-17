Martha Higareda estuvo a punto de morir tras dar a luz: su esposo Lewis Howes rompe el silencio

La reciente confesión de Martha Higareda sacudió a sus seguidores, pero fue la reacción de su esposo, Lewis Howes, la que terminó de dimensionar la gravedad del momento que vivió la actriz. Tras semanas de rumores por sus repentinas hospitalizaciones, el empresario y exfutbolista decidió hablar públicamente y confirmar que su esposa atravesó una crisis médica que puso en riesgo su vida.

Lewis Howes publicó un mensaje en redes sociales que llamó la atención luego de que su esposa Martha Higareda sufriera complicaciones de salud / Redes sociales / Canva

¿Qué le pasó a Martha Higareda después del parto y por qué estuvo en peligro de muerte?

En su propio testimonio, la actriz mexicana Martha Higareda explicó que, tras dar a luz a sus gemelas en noviembre, logró regresar a casa, aunque una de las bebés tuvo que permanecer en cuidados intensivos durante varios días. Sin embargo, cuando parecía que lo peor había pasado, su salud se complicó de manera inesperada.

Fue Lewis Howes quien la llevó de urgencia al hospital cuando su presión arterial alcanzó niveles críticos. La actriz relató que pasó casi seis horas mientras los médicos intentaban estabilizarla, hasta que finalmente recibió un diagnóstico alarmante: preeclampsia.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia” Martha Higareda

Martha detalló que durante mes y medio tuvo que regresar dos veces más a urgencias debido a las complicaciones derivadas de esta condición, lo que convirtió su posparto en una etapa llena de miedo e incertidumbre para toda la familia.

Martha Higareda revela que sufrió preeclamsia durante el nacimiento de sus bebés. / Redes sociales

¿Cómo vivieron Martha Higareda y Lewis Howes el momento más crítico de esta crisis tras su parto?

Aunque las recaídas posteriores fueron complicadas, Martha Higareda confesó que la primera noche fue la más aterradora. Según su relato, ese momento la llevó a enfrentarse directamente con la posibilidad de morir, una experiencia que describió como profundamente espiritual.

“Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar”, compartió la actriz, dejando entrever que ese episodio marcó un antes y un después en su vida.

Para Lewis Howes, este proceso también fue devastador.

Martha Higareda revela que sufrió preeclamsia durante el nacimiento de sus bebés. / Redes sociales

¿Qué dijo Lewis Howes sobre la salud de Martha Higareda tras sus hospitalizaciones?

Luego de que Martha Higareda compartiera el duro proceso que vivió tras el parto, Lewis Howes apareció en los comentarios de la publicación para enviarle un mensaje que rápidamente se viralizó. Sus palabras no solo confirmaron la recuperación de la actriz, sino que reflejaron la admiración y el orgullo que siente por ella.

“Te amo y verte ser la madre de nuestras hijas me trae tanta alegría. Es increíble verte superar todo. Estoy tan contento de que estés mejor”, escribió Lewis, dejando claro que el momento crítico ya quedó atrás, aunque no sin antes pasar por días de angustia.

En un segundo mensaje, el esposo de Martha Higareda fue aún más directo al agradecer la salud de la actriz iba viento en popa. “Muy agradecido de que estés mejor. Te superaste tanto y te amamos”, compartió.

Estas declaraciones dieron una aire a los seguidores de la actriz, quienes durante semanas se preguntaron qué estaba ocurriendo realmente. Lewis, sin dar detalles médicos específicos, dejó claro que la situación fue grave, pero que hoy Martha se encuentra estable y enfocada en su recuperación.