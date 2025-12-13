Martha Higareda reaparece tras convertirse en mamá y vivir un parto complicado ¿preocupa su apariencia?

Después de semanas de silencio y preocupación, Martha Higareda reapareció por primera vez tras dar a luz a sus gemelas, luego de un parto marcado por complicaciones. La actriz fue vista en un video compartido por su esposo, donde muestra cómo luce actualmente y cómo vive esta nueva etapa como mamá, pero… ¿Cómo sigue su salud? Los fans no dejan de preguntarse.

¿Cómo reapareció Martha Higareda tras el nacimiento de sus gemelas?

La reaparición de Martha Higareda ocurrió a través de un video publicado por su esposo, el conferencista y exfutbolista profesional Lewis Howes. En la grabación se observa parte de la rutina diaria de él, pero lo que llamó poderosamente la atención fue la presencia de la actriz, quien se mostró muy relajada.

En el clip, Martha Higareda aparece realizando ejercicios de respiración junto a su esposo, una escena que muchos interpretaron como parte de su proceso de recuperación física y emocional. Posteriormente, ambos se dejan ver cuidando a sus gemelas y compartiendo momentos íntimos de su nueva vida familiar, además de mostrar algunos detalles de su decoración navideña.

Este fue el primer vistazo real de Martha Higareda después del parto, pues en otras ocasiones solo eran imágenes de las manitas de sus bebés o mensajes a sus fans. Los comentarios no tardaron en llegar. Sus seguidores destacaron que luce bien, serena y enfocada en disfrutar su nueva faceta como mamá de gemelas, pese a todo lo que vivió.

¿Qué complicaciones sufrió Martha Higareda durante el embarazo y el parto?

Desde antes del nacimiento, la actriz de ‘Amarte duele’, Martha Higareda había revelado que su embarazo era considerado de alto riesgo, aunque nunca explicó públicamente las razones médicas. Al anunciar la llegada de sus hijas, la pareja confirmó que tanto la actriz como una de las gemelas enfrentaron complicaciones durante el parto y los días posteriores. A pesar de la preocupación que generó el mensaje, decidieron no dar detalles específicos sobre lo ocurrido.

Martha Higareda presume su pancita de embarazada a días de dar a luz. / Redes sociales.

Días después, Martha Higareda reapareció con una publicación cargada de espiritualidad y agradecimiento, en la que invitó a orar a sus fanáticos.

“Esta es la hora de la gracia. Tanto que agradecer. Si rezas esta oración tres veces y agradeces y pides por lo que tu corazón más desea, por tu familia, por tu país, por tus amigos, por tu salud, por la conversión de las almas. Y lo haces con el corazón abierto y las palmas de las manos extendidas hacia arriba” Martha Higareda

Con estas palabras, la actriz hizo referencia a la llamada “hora de la gracia”, una tradición católica que se celebra el 8 de diciembre entre las 12:00 y la 1:00 de la tarde, momento en el que, según la creencia, la Virgen María concede favores espirituales a quienes oran con fe y gratitud.

¿Cuándo nacieron las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes?

El nacimiento de las gemelas ocurrió el 18 de noviembre, fecha que fue confirmada a través de un video publicado por la propia Martha Higareda y Lewis Howes. En ese material, la pareja anunció con emoción la llegada de sus hijas, pero también reconoció que vivieron momentos de incertidumbre debido a los problemas de salud que enfrentaron.

“Bienvenidas al mundo nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, escribieron en ese primer comunicado tras el parto.

Aunque en ese momento dejaron claro que tanto Martha como las niñas estaban en proceso de recuperación, evitaron profundizar en el diagnóstico médico. Hoy, la reaparición de Martha Higareda tranquiliza a sus seguidores, pues por mucho tiempo se han visto preocupados por su salud.