Martha Higareda estuvo al borde la muerte tras el nacimiento de sus gemelas; un estuvo en terapia intensiva

Martha Higareda conmovió a sus seguidores al revelar que estuvo al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas, una experiencia que marcó profundamente su vida y la llevó a vivir un momento espiritual que, asegura, le salvó la vida.

La actriz compartió su testimonio a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde habló abiertamente de las complicaciones de salud que enfrentó después del parto.

Martha Higareda / Redes sociales.

¿Qué le pasó a Martha Higareda después de su parto?

En su publicación, Martha Higareda expresó su agradecimiento por seguir con vida y relató que, aunque logró regresar a casa tras el nacimiento de sus bebés —una de ellas incluso estuvo en cuidados intensivos—, días después su estado de salud se agravó de manera repentina.

Fue su esposo quien la llevó de urgencia al hospital cuando su presión arterial alcanzó niveles críticos.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, escribió la actriz.

Martha Higareda detalló que durante mes y medio tuvo que regresar en dos ocasiones más al área de urgencias debido a las complicaciones derivadas de esta condición, que puede poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

Sin embargo, fue esa primera noche la que, según sus palabras, la llevó a enfrentarse directamente con la muerte.

Martha Higareda revela que sufrió preeclamsia durante el nacimiento de sus bebés. / Redes sociales

¿Qué experiencia espiritual tuvo Martha Higareda mientras estaba al borde de la muerte?

Martha Higareda relató en un post de Instagram lo que vivió en esas horas, donde estaba sumamente grave con la presión alta.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron”, confesó.

La actriz también destacó el papel fundamental que tuvo su esposo durante ese momento crítico, así como la fe que la sostuvo mientras luchaba por estabilizarse. “Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”, agregó en su mensaje.

Martha Higareda vuelve a redes tras dar a luz a sus gemelas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se está Martha Higareda tras sufrir preeclampsia y estar al borde de la muerte?

Según su relato, tras ese momento espiritual, su cuerpo comenzó a reaccionar positivamente. “Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar”, compartió Martha Higareda.

Finalmente, Martha Higareda agradeció el apoyo incondicional de su familia, amigos y del personal médico que la atendió durante esta etapa tan complicada.

“Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco, y nanny. Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”, concluyó.

