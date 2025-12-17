Omar Chaparro rompe el silencio sobre crisis de salud de Martha Higareda tras su parto: “No la pasó bien”

Martha Higareda acaba de revelar que la angustia se apoderó de ella tras la llegada de sus gemelas; días después del parto estuvo al borde de la muerte por que le diagnosticaron preeclamsia.

La actriz compartió su testimonio a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde habló abiertamente de las complicaciones de salud que enfrentó después del parto.

Martha Higareda revela que sufrió preeclamsia durante el nacimiento de sus bebés. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Martha Higareda tras el nacimiento de sus gemelas?

En su publicación, Martha Higareda expresó su agradecimiento por seguir con vida y relató que, aunque logró regresar a casa tras el nacimiento de sus bebés —una de ellas incluso estuvo en cuidados intensivos—, días después su estado de salud se agravó de manera repentina.

Fue su esposo quien la llevó de urgencia al hospital cuando su presión arterial alcanzó niveles críticos.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia”, escribió la actriz.

Martha Higareda detalló que durante mes y medio tuvo que regresar en dos ocasiones más al área de urgencias debido a las complicaciones derivadas de esta condición, que puede poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

Sin embargo, esa primera noche Martha contó que se enfrentó directamente con la muerte.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios

y El rosario me salvaron” confesó.

¿Qué reveló Omar Chaparro sobre el estado de salud de Martha Higareda tras su complicado parto?

Omar Chaparro se encontraba en el programa “Sale el sol” , cuando los conductores de espectáculos compartieron la noticia. Por su cercanía a Martha Higareda se le preguntó sobre su salud y el actor y conductor respondió.

Chaparro aclaró que no ha tenido la oportunidad de ver personalmente a su amiga, ya que ella actualmente se encuentra viviendo en Los Ángeles y él no ha viajado recientemente a esa ciudad. No obstante, explicó que está al tanto de lo que ha ocurrido y reconoció que el proceso que vivió Martha no fue sencillo.

“Ay, pues yo no la he visto, Martha está en Los Ángeles, yo no he ido para allá. Sé que fue un proceso poco fácil, complejo, tú lo sabes, cualquier embarazo cuando son dos, y era su primer embarazo”, comentó el conductor de "¿Quién es la máscara?”, al referirse a la etapa que atravesó la actriz.

A pesar de las dificultades, Omar Chaparro dijo que tanto Martha Higareda como su esposo, Lewis Howes, se encuentran bien y enfocados en disfrutar esta nueva etapa de sus vidas.

Finalmente, Omar Chaparro declaró que lo que él sabe es que tanto Martha Figueroa como su esposo Lewis Howes ahora se encuentran bien disfrutando de la llegada de sus hijas. “No lo pasó bien, pero sé que ya está muy bien con sus hijas y enamorados”

¿Qué es la preeclamsia que sufrió Martha Higareda?

Según información médica de Mayo Clinic, la preeclampsia, condición que sufrió Martha Higareda, es una complicación seria del embarazo que suele aparecer después de la semana 20 de gestación.

Se manifiesta principalmente por un aumento anormal de la presión arterial y puede ir acompañada de señales de daño en órganos vitales, como los riñones o el hígado. Uno de los indicadores más comunes es la presencia de proteína en la orina, lo que refleja que el organismo de la madre está bajo un fuerte estrés.

Además de la hipertensión, la preeclampsia puede presentar otros síntomas como dolores de cabeza intensos, alteraciones visuales, dolor en la parte superior del abdomen, hinchazón repentina en manos y rostro, así como dificultad para respirar.

En algunos casos, la enfermedad puede avanzar sin síntomas evidentes, lo que la vuelve especialmente peligrosa si no se detecta y trata a tiempo.

