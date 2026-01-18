Martha Higareda relata, entre lágrimas, la terrible angustia que vivió durante el parto de sus gemelas

Martha Higareda compartió uno de los momentos más intensos y vulnerables de su vida: el nacimiento de sus gemelas junto a su esposo, el empresario y conferencista Lewis Howes.

La actriz regresó a su podcast “Todo un mucho”, que conduce con Yordi Rosado, donde habló no solo de la emoción de convertirse en madre, sino también de la profunda angustia que experimentó durante el parto debido a una complicación inesperada con una de sus bebés.

Martha Higareda presume su pancita de embarazada a días de dar a luz. / Redes sociales.

Martha Higareda compartió cómo fue su parto de gemelas

Durante la charla, Martha Higareda recordó que el parto estuvo lleno de emociones encontradas. Aunque la llegada de su primera hija fue un momento de alivio y felicidad absoluta, el nacimiento de la segunda gemela la sumió en minutos de miedo que, asegura, se le hicieron eternos.

La actriz explicó que en el quirófano los médicos se refieren a los bebés como “baby A” y “baby B”. Cuando nació la primera, el llanto inmediato llenó la sala de alivio.

“Cuando sale la primera bebé y se escucha que llora, sientes un alivio y un amor, un gracias a Dios, por tu bebé que llora fuerte. Eso fue impactante”, recordó Martha entre lágrimas conmovida.

Incluso contó que Lewis no pudo contener las lágrimas cuando los médicos bajaron la tela y le mostraron a su hija aún conectada a ella por el cordón umbilical.

Martha Higareda llora al recordar momento de angustia en su parto de gemelas / Redes sociales

Martha Higareda vivió momento de angustia en su parto con una de sus bebés

Sin embargo, la emoción dio paso al miedo cuando llegó el turno de la segunda bebé. A diferencia de su hermana, la recién nacida no lloró de inmediato, relató Martha Higareda a Yordi Rosado.

“Cuando viene la segunda bebé nace y no llora, empiezo a escuchar a la doctora decir: ‘Come on baby’, y sientes que tu alma cuelga de un hilo... Ese hilo lo sostenía Dios y Lewis. Nos veíamos a los ojos pensando: todo va a estar bien, estamos en manos de Dios”. Martha Higareda

Martha describió esos segundos como interminables y llenos de incertidumbre. Aunque finalmente la bebé comenzó a llorar, la preocupación no desapareció.

“Ya llora, pero se oía la preocupación en la voz de los doctores. En ese momento pensé: ¿qué va a pasar?”, narró. Poco después, los médicos detectaron que la pequeña tenía dificultades para respirar, por lo que fue sometida a estudios y trasladada a la incubadora para recibir asistencia.

Martha Higareda llora al recordar momento de angustia en su parto de gemelas / Redes sociales

¿Qué le pasó a la bebe de Martha Higareda durante su parto?

“Nos dijeron: ‘No la vamos a llevar para asistirla en su respiración’. La verdad no te dicen mucho y tratan de que no haya preocupación”, explicó Martha Higareda. A pesar de que intentaron tranquilizarla, el golpe emocional fue fuerte, pues ese instante marcó un antes y un después en su vida. “Ese momento me hice mamá y no hay marcha atrás”, afirmó.

La situación se volvió aún más difícil cuando Martha fue llevada a su habitación con solo una de sus hijas, mientras la otra permanecía en incubadora. Debido a su recuperación, no pudo levantarse ni sentarse durante los primeros dos días, lo que le impidió ver a su segunda bebé. “Estaba contenta con mi bebita, pero ¿y la otra? Fue una angustia muy grande, y además sin tener noticias porque no te dicen mucho”, confesó.

Después de 4 días le dieron de alta y le entregaron a sus bebés ya sanas y salvas tras varias pruebas. La famosa también enfrentó una crisis de preeclampsia pero por ahora no reveló esta experiencia la cual contó en redes estuvo entre la vida y la muerte por una alta subida de su presión:

“Yo me imaginaba como el cuento de hadas que saliendo del hospital todo bien. Lo logramos pero no ahí empieza la otra parte de la historia donde me vi entre la vida y la muerte Yordi”, finalizó.

