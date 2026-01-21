Martha Higareda revela que una de sus gemelas “dejó de respirar”, ¿la bebé se ahogó? Esto sabemos

Martha Higareda reveló recientemente que una de sus bebés tardó en respirar al momento de nacer, por lo que tuvo que permanecer en una incubadora; afortunadamente, todo evolucionó de manera favorable. Sin embargo, antes de enfrentar la grave crisis de preeclampsia que puso en riesgo su vida, la actriz vivió otro angustiante momento cuando una de sus pequeñas enfrento otro peligro dentro de su propia casa. ¡Te contamos todo!

Martha Higareda confiesa que vivió momentos de pánico en su parto

Martha Higareda contó a Yordi Rosado que durante su parto, una de las bebés tardó en respirar. La primer bebé que nació lloró de inmediato, sin embargo la segunda pequeña no lloró y escuchó a la doctora preocupada porque su hija no respiró de inmediato.

“Cuando viene la segunda bebé nace y no llora, empiezo a escuchar a la doctora decir: ‘Come on baby’, y sientes que tu alma cuelga de un hilo... Ese hilo lo sostenía Dios y Lewis. Nos veíamos a los ojos pensando: todo va a estar bien, estamos en manos de Dios”. Martha Higareda

Martha describió esos segundos como interminables y llenos de incertidumbre. Aunque finalmente la bebé comenzó a llorar, la preocupación no desapareció.

“Ya llora, pero se oía la preocupación en la voz de los doctores. En ese momento pensé: ¿qué va a pasar?”, narró. Poco después, los médicos detectaron que la pequeña tenía dificultades para respirar, por lo que fue sometida a estudios y trasladada a la incubadora, donde permaneció unos días hasta que fue dada de alta.

Mira: Martha Higareda aparece tras estar al borde de la muerte por el parto y deja a todos sin palabras, ¡irreconocible!

Martha Higareda revela que sufrió preeclamsia durante el nacimiento de sus bebés. / Redes sociales

Martha Higareda revela fuerte susto que vivió en casa con una de sus bebés recién nacida

Martha Higareda confesó que, al principio, tras salir del hospital, se sentía bien dentro de su recuperación. Su esposo, preocupado, le preguntó cómo se encontraba, ya que tenía un torneo de handball programado. Ella le respondió que podía ir sin problema un par de días, pues contaba con el apoyo de su madre y su padre en casa, quienes la ayudaban a cuidar de sus gemelas.

“En el caso de nuestra bebé que estuvo en incubadora. Nos ocurrió dos veces que dejó de respirar porque se estaba ahogando, y mi mamá que es más experta, que me estaba ayudando de ‘ándale bebé, ándale bebé’ y ese pánico que te entra de Dios mio en dos segundos lo que crees que está bien puede ya no estarlo” Martha Higareda

La actriz compartió que no dormía tenía insomnio y empezó a tener síntomas que indicaban que su presión estaba alta. Sin embargo, cuando acudió con su doctora, a pesar de que efectivamente tenía la presión alta, fue enviada de regreso a casa a descansar, sin que le realizaran ningún estudio.

“Esta onda de la vida y la muerte, entonces eso me hizo a mí estar todavía más alerta, entonces se me acumuló que en cuatro días yo solamente había dormido una hora o dos. Empecé a ver borroso, a ver chispas, estaba hinchada como nunca en la vida, con pies como de elefante, como si me hubiesen inflado y unos dolores de cabeza horrendos, pero con mucho calor, esos son síntomas de preeclamsia yo no sabía y mi doctora la verdad no hizo bien su trabajo”, comentó Martha Higareda.

Mira: Martha Higareda y Lewis Howes realizan ritual tras complicaciones en nacimiento de sus gemelas: ¿Por qué?

Martha Higareda se dejó ver con su pancita de embarazada / Instagram

¿Por qué Martha Higareda estuvo al borde de la muerte tras su parto?

Martha Higareda reveló que sufrió una grave crisis de preeclampsia que la mantuvo hospitalizada durante cinco horas al borde de la muerte, debido a que los médicos no lograban estabilizar su presión arterial, la cual superaba los 200. Ante la gravedad del cuadro, tuvo que ser intervenida de emergencia.

En su podcast Todo un mucho, la actriz confesó a Yordi Rosado que, tras superar la crisis, el médico le advirtió que estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco. “Estuviste así de un paro cardíaco, lo que me dijo fue que tengo un corazón muy fuerte, porque mi corazón aguantó, estos niveles de presión, que otras personas no lo cuentan”.

Mira: Martha Higareda aparece tras estar al borde de la muerte por el parto y deja a todos sin palabras, ¡irreconocible!