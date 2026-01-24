Martha Higareda habla de la premonición que tuvo antes de su parto: “Me estaba despidiendo”

Martha Higareda compartió un episodio personal ocurrido semanas antes del nacimiento de sus hijas, cuando, según relató, vivió una premonición que la llevó a despedirse emocionalmente de su esposo y de su familia. La actriz habló de ese momento previo al parto, ocurrido tres semanas antes, y de cómo esa experiencia, en medio de la preeclampsia que sufrió, la marcó al reflexionar sobre su vida, sus vínculos más cercanos y el significado que tuvo para ella en un periodo clave de su embarazo.

Martha Higareda habla de su premonición y la crisis de preeclampsia que vivió antes de dar a luz. / Foto: Redes sociales

¿Qué le paso a Martha Higareda antes del parto de sus hijas?

Martha Higareda relató que, días antes de la crisis que vivió durante su embarazo, comenzó a experimentar una serie de síntomas físicos que en ese momento no identificó como un cuadro grave. La actriz explicó que su cuerpo empezó a manifestar señales claras, las cuales hoy reconoce como compatibles con un episodio de preeclampsia, una condición asociada al embarazo que puede elevar peligrosamente la presión arterial. En todo momento estuvo acompañada por su esposo Lewis Howes y sus padres.

“Yo empecé a ver borroso, empecé a ver chispas, estaba hinchada como nunca en la vida, parecía que tenía los pies y piernas de elefante, y unos dolores de cabeza horrendísimos en la parte de la nuca y muchísimo calor”, contó la presentadora durante su pódcast con Yordi Rosado.

De acuerdo con su testimonio, tras presentar estos síntomas acudió a consulta médica, donde le tomaron la presión arterial. Sin embargo, aseguró que no se activó ningún protocolo de urgencia en ese momento. “Voy con la doctora, le cuento todos mis síntomas, la doctora se me queda viendo, me mide la presión, ve que la tengo alta y me dice: ‘Vete a casa y duérmete’”, relató.

Horas más tarde, su estado empeoró. Martha Hugareda explicó que durante la noche comenzó a sentirse aún peor y que fue entonces cuando decidió medirse nuevamente la presión. “Me mido la presión y 185… me la vuelve a poner mi mamá y 198… entra Lewis, me mido y 205 de presión”, recordó. Ante esa situación, tomó la decisión de acudir de inmediato al hospital. “Le digo a Lewis: ‘Vámonos al hospital’ y mi mamá se soltó a llorar, entonces me dijo: ‘Tienes que llegar e inmediatamente te tienen que meter a urgencias’”, explicó

Martha Higareda revela que sufrió preeclampsia durante el nacimiento de sus bebés. / Foto: Redes sociales

Martha Higareda revela que tuvo niveles elevados de presión arterial

Una vez ingresada al hospital, Martha Higareda explicó que la situación se volvió crítica debido a los niveles que alcanzó su presión arterial. “Cuando me miden la presión había rebasado los 215, inmediatamente me empezaron a canalizar”, relató.

Con el paso del tiempo, comprendió que los síntomas que había presentado correspondían a un cuadro de preeclampsia, una condición que puede presentarse durante el embarazo. “Con todos los síntomas que acabo de mencionar, todos son los síntomas de un cuadro de preeclampsia, pero yo no sabía y la doctora no hizo su trabajo”, expresó.

La actriz explicó que el personal médico trabajó durante varias horas para estabilizarla. “Todo el tiempo que me estuvieron controlando la presión fueron cinco horas y media, perdí la noción del tiempo”, señaló al describir la duración del proceso. Fue en medio de ese periodo cuando comenzó a vivir una experiencia que, según contó, trascendió lo físico.

Qué soñó Martha Higareda antes de enfrentar una preeclampsia durante su embarazo. / Foto: Redes sociales

La premonición de Martha Higareda y cómo “salió de su cuerpo”

Semanas antes de la emergencia médica, Martha Higareda compartió que había tenido un sueño que la marcó profundamente. “Como tres semanas antes de que nacieran las bebés, soñé que yo estaba entrando a un hospital, de estas escenas de película, iba en una camilla, veía a Lewis hacia arriba, estaba grave de algo, pero no sabía de qué y que yo le decía a Lewis: ‘Por favor, cuida a las bebés, bautízalas y que crezcan bien’, como que yo me estaba despidiendo de Lewis en ese momento”, relató.

Ese sueño tuvo un impacto inmediato en su vida cotidiana. “Yo me despierto de esa pesadilla llorando, se la cuento a Lewis y me empieza a entrar una urgencia porque todos mis documentos quedaran bien, de tener un testamento, de un beneficiario en el banco”, explicó. Aunque sabía que su parto sería por cesárea, la preocupación persistió. “Le digo a Lewis: ‘Tú sabes que sí hay muchos casos de mujeres que mueren dando a luz’, y yo sabía que iba a ser cesárea y que la posibilidad de que ocurriera eso era bajita”.

Durante la crisis médica, Martha relató que vivió una experiencia espiritual intensa. “Hubo un momento donde me sentí súper ligera y empecé a flotar arriba de mi cuerpo”, contó. En ese estado, dijo haber escuchado voces. “Empecé a escuchar unas voces horribles del lado izquierdo que no eran mías, que me decían: ‘Aquí ya te vas a quedar’, ‘No lo vas a lograr’, ‘Ya te vas a morir’”.

Ante ello, recurrió a la oración. “En ese momento empecé a rezar el rosario y dije: ‘Dios te salve María’, y las voces se fueron”, relató. Después, describió una visión clara. “Yo vi dos caminos… del lado izquierdo era Lewis criando a nuestras bebés solo, mi mamá estaba devastada, había un funeral… y del lado derecho, si me quedaba, viendo a las bebés crecer, Lewis y yo juntos”.

Finalmente, explicó que tomó una decisión. “Decidí el camino del lado derecho, sentí otra vez que pesaba”, dijo. Poco después, su estado comenzó a mejorar. “Regreso, abro los ojos y me dicen: ‘Ya empezó a bajar a niveles importantes la presión’”, concluyó al recordar el cierre del episodio.

