¡No lo vas a creer Yordi!: así luce Martha Higareda su cinturita tras su embarazo de gemelas

Martha Higareda se encuentra disfrutando los primeros meses de su maternidad junto a las gemelas que tuvo con su esposo, Lewis Howes. Tras vivir un parto de alto riesgo y enfrentar una crisis de preeclampsia, la actriz ya se encuentra mejor de salud y poco a poco ha comenzado su proceso de recuperación física.

Aunque Higareda no subió mucho de peso durante el embarazo, sí tuvo una gran pancita, ya que en su vientre crecía a sus dos pequeñas, quienes nacieron con un peso de aproximadamente 3 kilos cada una. Es decir, en los últimos días de su gestación llegó a cargar cerca de seis kilos solo por el peso de sus bebés. De manera sorprendente, la actriz ha comenzado a recuperar su cinturita, o al menos ya va en camino.

Martha Higareda vuelve a redes tras dar a luz a sus gemelas. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Martha Higareda tras su embarazo?

Martha Higareda reveló que sufrió una grave crisis de preeclampsia que la mantuvo hospitalizada durante cinco horas al borde de la muerte, debido a que los médicos no lograban estabilizar su presión arterial, la cual estaba alta. Ante la gravedad del cuadro, tuvo que ser intervenida de emergencia.

En su pódcast ‘Todo un mucho’, la actriz confesó a Yordi Rosado que, tras superar la crisis, el médico le advirtió que estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco. “Estuviste así de un paro cardíaco, lo que me dijo fue que tengo un corazón muy fuerte, porque mi corazón aguantó, estos niveles de presión, que otras personas no lo cuentan”.

Martha Higareda detalló que tuvo que regresar al hospital y permanecer en el área de urgencias debido a las complicaciones derivadas de esta condición, que puede poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron”, confesó.

Sin embargo, fue esa primera noche la que, según sus palabras, la llevó a enfrentarse directamente con la muerte.

Martha Higareda comparte su experiencia en los incendios de Los Ángeles. / Facebook: Martha Higareda

Así luce Martha Higareda su cintura tras embarazo de gemelas

La actriz Martha Higareda compartió en su pódcast “Todo un mucho”, con Yordi Rosado, cómo ha ido recuperando su abdomen tras la cesárea de sus pequeñas. La actriz reveló que, después de la cirugía, ni siquiera podía caminar durante los primeros días.

Sin embargo, ahora se encuentra mucho mejor de salud y ya mostró cómo luce su abdomen tras el embarazo. Fue a Yordi y a los seguidores del pódcast a quienes les enseñó que prácticamente conserva su misma figura, aunque, de acuerdo con sus palabras, aún le falta recuperarse por completo.

“Ahí va mi recuperación, todavía tengo tantita pancita. Mi panza era enorme; las bebés nacieron cada una de 3 kilos, tenía 6 kilos”.

Martha Higareda presume su figura a pocos meses de su embarazo. / Redes sociales

Martha Higareda desarrolla crema natural para prevenir estrías tras su embarazo

Además de compartir cómo ha sido su recuperación tras el nacimiento de sus gemelas, Martha Higareda también reveló que decidió involucrarse en el desarrollo de un producto para el cuidado de la piel. La actriz explicó que, durante su embarazo, buscó alternativas naturales para prevenir las estrías, lo que la llevó a colaborar con un bioquímico.

“A mí me gusta mucho untarme cositas para cuidarme la piel por las estrías y me junté con un bioquímico para desarrollar algo porque justo quería que funcione. Al final de cuentas, por mi profesión y mi carrera tengo que estar muy bien, y desarrollé un producto que voy a lanzar pronto que tiene puras cosas beneficiosas para la piel. Estoy emocionada”, comentó.

La actriz detalló que la fórmula incluye varios ingredientes naturales pensados para cuidar la piel durante y después del embarazo.

“Mezclé diferentes tipos de cosas. Uno de los más importantes es una manteca africana que se utiliza mucho para que no te salgan estrías, con otros ingredientes como aceite de coco, porque la piel es el órgano más grande y realmente quería algo natural que no afectara a mis bebitos, porque la piel absorbe todo lo que tú le pongas”, explicó Martha Higareda.

