Diego Amozurrutia enternece redes al compartir FOTO de su novia embarazada: “Lo más chulo de este mundo”

El actor y galán de la pantalla Diego Amozurrutia provocó que las redes sociales se enternecieran y lanzaran decenas de comentarios de apoyo, luego de dar a conocer la fotografía de su actual pareja, Sofía Ghavami, quien está embarazada. Así vive esta etapa previo a ser papá. Te dejamos aquí el momento.

Diego Amozurrutia se encuentra feliz a unos meses de ser papá. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue la fotografía que compartió Diego Amozurrutia de su novia embarazada?

A través de sus redes sociales, Diego Amozurrutia publicó una fotografía de Sofía Ghavami, su pareja, en la etapa de su embarazo.

En dicha imagen, el actor se mostró contento por esta nueva faceta al lado de Sofía. ¡En algunos meses se convertirá en papá!

“Solo contigo voy a todas!!! Tú eres lo más más chulo de este mundo!”. Diego Amozurrutia.

Diego Amozurrutia comparte fotografía de su esposa embarazada. / Foto: Instagram/Diego Amozurrutia.

Las redes sociales hicieron lo suyo y viralizaron la fotografía, la cual causó mucha ternura entre los seguidores del actor. Algunos comentarios de los internautas fueron:



“¡Qué belleza! Puro amor, disfruten cada minuto”.

“Ese amor que tienen ustedes me hace creer en el amor”.

“Morí de ternura y amor, bendiciones”.

“Estoy feliz de seguir tu nueva etapa”.

“Wowww!!! Felicidades a los papás y bendiciones en esa gran aventura”.

También hubo comentarios de algunos de sus amigos actores, tales como Angelique Boyer y Matias Novoa, quienes felicitaron y desearon éxito a la pareja.

Por su parte, Sofía Ghavami, su pareja, le respondió con un tierno mensaje, lo que dejó ver que, no solo están más que enamorados, sino que también emocionados por la llegada de su bebé.

Sofía Ghavami, pareja de Diego Amozurrutia, también le contestó al actor. / Foto: Instagram/@diego_amoz.

“Te amo, te amo, te amamos!!!!!!”. Sofía Ghavami.

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¿Cuántos meses de embarazo tiene la novia de Diego Amozurrutia?

A inicios de febrero de este año, Sofía Ghavami, novia de Diego Amozurrutia, tenía ocho semanas de embarazo, es decir, dos meses, esto tras revelar que estaban esperando un hijo juntos.

Por lo tanto, hasta este 22 de abril, tendría aproximadamente 18 semanas, es decir, más de cuatro meses.

Diego Amozurrutia confirmó en febrero pasado que sería papá con su pareja Sofía Ghavami. / Foto: Redes sociales

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¿Quién es Diego Amozurrutia?

Diego Amozurrutia es considerado un galán de telenovelas. Actualmente tiene 35 años de edad y participó recientemente en la telenovela de ‘Doménica Montero’.

Entre otros proyectos en los que ha participado también se encuentran series de televisión, algunas cintas, pero en su mayoría telenovelas como:



Rebelde.

La rosa de Guadalupe.

Tiempo final.

Cuna de lobos.

Lalola.

Cyndi la regia.