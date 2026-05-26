¡María Levy ya es mamá! Revelan en exclusiva a TVNotas que la hija de Mariana Levy debutó con una bebé

La familia de la fallecida actriz Mariana Levy vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez por una noticia que nadie veía venir. Aunque María Levy siempre ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores, recientemente se reveló a TVNotas que ya se convirtió en mamá de una niña, causando sorpresa entre los seguidores de la dinastía.

La noticia salió a la luz gracias a Sussan Taunton, pareja de Coco Levy, quien en entrevista con TVNotas habló del cercano vínculo que mantiene con los hijos de Mariana Levy y, sin querer, soltó la inesperada revelación sobre la primogénita de la actriz.

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Sussan Taunton y Coco Levy

¿Cómo se reveló que María Levy, hija de Mariana Levy ya se convirtió en mamá?

Frente a las cámaras de TVNotas, la pareja de Coco Levy hablaba con naturalidad sobre el vínculo que aún mantiene con los hijos de Mariana Levy cuando, sin darse cuenta, Sussan Taunton soltó la bomba. La confesión tomó por sorpresa a todos.

“Oye, ¿y siguen teniendo contacto con los hijos de Mariana?”, TVNotas preguntó.

“Sí, claro. Maria acaba de ser mamá. Hace una semana”, asegurando se trata de una hermosa “niña”.

La revelación causó revuelo porque hasta este momento María Levy no había hablado públicamente sobre un embarazo ni sobre convertirse en madre. Incluso, sus redes sociales continúan enfocadas principalmente en su trabajo artístico, viajes y proyectos personales.

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Sussan Taunton

¿Quién es Gabriel Stavenhagen, el novio de María Levy y supuesto papá de su hija?

Tras confirmar que María Levy tuvo una niña, también le preguntaron a Sussan Taunton si podían revelar quién es el padre de la bebé. Aunque evitó profundizar demasiado, sí dio algunos detalles.

“¿Y podemos saber quién es el papá?”, preguntó TVNotas

“El novio de María de hace mucho”. Sussan Taunton

Actualmente, se sabe que la pareja de María Levy es Gabriel Stavenhagen, quien trabaja como productor audiovisual. Ambos han mantenido una relación bastante discreta y rara vez comparten aspectos íntimos de su noviazgo.

Aunque no existe una fecha exacta sobre cuándo comenzó la relación entre María Levy y Gabriel Stavenhagen, sí hay registros públicos de que al menos desde marzo de 2022 ya se mostraban cercanos. De hecho, en aquel momento él le dedicó una felicitación de cumpleaños que llamó la atención por el tono cariñoso del mensaje.

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¿Quién está más feliz por la bebé de María Levy? Así reaccionó la familia de Mariana Levy

De acuerdo con Sussan Taunton, uno de los más felices con la llegada de la nueva integrante de la familia es Jorge ‘Coco’ Levy, hermano de Mariana Levy.

Según comentó, la emoción dentro de la familia es enorme, especialmente porque se trata de la primera nieta de Ariel López Padilla.

Hasta ahora, ninguno de los integrantes más cercanos ha compartido imágenes de la recién nacida, lo que refuerza la idea de que María Levy desea vivir esta nueva etapa de manera completamente privada y lejos del ojo público.

¿Por qué María Levy decidió ocultar su embarazo y vivir lejos de los reflectores?

A diferencia de otros hijos de celebridades mexicanas, María Levy ha preferido construir una carrera independiente y alejada del mundo del espectáculo. Aunque constantemente genera interés por ser hija de Mariana Levy, la joven ha demostrado que busca destacar por sus propios proyectos.

En los últimos años, María ha participado en exposiciones fotográficas, campañas de modelaje y proyectos artísticos que la han ayudado a formar una identidad distinta a la de sus famosos padres. Incluso en redes sociales suele compartir contenido relacionado con arte, naturaleza y viajes, evitando exponer demasiado su vida sentimental.

Por ahora, María Levy no ha confirmado públicamente la información, pero la revelación de Sussan Taunton ya desató todo tipo de reacciones entre quienes siguen de cerca a la familia de Mariana Levy.