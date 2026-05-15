¿Enrique Guzmán destapa la verdad sobre el supuesto embarazo de Frida Sofía? “Voy a ser bisabuelo”

Frida Sofía desató rumores de embarazo luego de que su mamá fuera cuestionada al respecto en una conferencia de prensa. Pese a que la joven se ha mantenido en silencio sobre el tema, sus familiares ya han dado algunas declaraciones, entre ellos, Enrique Guzmán.

Cabe recordar que los rumores de embarazo que rodean a la hija de Alejandra Guzmán comenzaron hace semanas, en medio de la celebración de su cumpleaños. Como parte del festejo, la joven compartió una serie de imágenes en las que se le ve en dos escenarios completamente distintos.

En la primera posa en un ángulo que deja al descubierto su silueta, pero en otra foto luce distinta, pues al posar de manera diferente se le puede ver una “pancita”, lo que desató rumores de un posible embarazo.

La foto de Frida Sofía que desató rumores. / Redes sociales

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¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre los rumores de que Frida Sofía está embarazada?

En medio del silencio de su hija sobre un posible embarazo, Alejandra Guzmán fue cuestionada al respecto en una reciente conferencia, donde reveló cómo sería si se convierte en abuela, pero no confirmó que eso fuera a pasar en un futuro cercano.

Alejandra Guzmán reacciona al supuesto embarazo de Frida Sofía.

“No quiero decir nada, pero la vida sigue y, si voy a ser abuela, voy a ser muy yo. De por sí, soy muy consentidora”. Alejandra Guzmán

Por otra parte, reveló que ya se lo había cuestionado directamente a su hija, pero aún no ha recibido una respuesta. “Deberíamos preguntarle a Frida porque ayer le marqué, le puse: ‘¿Cuánto tienes?’ No sé, nada más salió un videito y tengo una amiga muy chismosa en la casa que me dijo”, contó.

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¿Enrique Guzmán confirma que será bisabuelo tras declaraciones de Alejandra Guzmán?

En medio de las preguntas por el supuesto embarazo de Frida Sofía, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre el mismo tema. Al igual que Alejandra Guzmán, no confirmó los rumores, pero aseguró no tener problemas si se convierte en bisabuelo.

Enrique Guzmán revela si quiere ser bisabuelo. / Foto: Redes sociales

“Me enteré de que a lo mejor voy a ser bisabuelo, pero no me han dicho bien. Ni he hablado con Frida, ni sé nada. Nadie me ha dicho nada, la verdad. A mí me daría mucho gusto; la vida crece y sigue. Tener más nueva y familiar, pues es muy bonito”. Enrique Guzmán

Además de compartir que la idea de ser bisabuelo no le desagrada, negó saber si los conflictos que enfrenta con su nieta quedarán en el pasado. Cabe recordar que en 2021, Frida Sofía denunció a su abuelo por abuso y tocamientos indebidos cuando era menor de edad, el escándalo duró varios mese, en los que Guzmán siempre negó las palabras de su nieta. Sin embargo, ahora que existe la posibilidad de que la familia crezca, Enrique Guzmán mostró abierto a esperar lo mejor, pues el proceso legal parece haber sido frenado por la cantante a principios de 2026.

¡Enrique Guzmán REACCIONA a supuesto EMBARAZO de Frida Sofía! ¿Crees que los rumores sobre esto sean ciertos?#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD #SaleElSolTV pic.twitter.com/yHd0a7Ejbx — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 15, 2026

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¿Gustavo Adolfo Infante desmiente rumores de embarazo de Frida Sofía?

Ante la incógnita que rodea al mundo del espectáculo, Gustavo Adolfo Infante hizo una nueva declaración al respecto. A través de una de las secciones que conduce en Sale el sol, dijo estar completamente seguro de que Frida Sofía no está embarazada.

“Si Alejandra Guzmán no sabe, Enrique no sabe, y demás. Les voy a decir, estoy en posición de decirles que Frida Sofía no está embarazada. Confirmado, no está embarazada”, dijo el periodista.

Frida Sofía aún no da declaraciones sobre el supuesto embarazo. / Redes sociales

Días atrás, Javier Ceriani compartió que se puso en contacto con Frida Sofía, quien respondió sus mensajes, pero no confirmó ni desmintió los rumores que siguen circulando en los espectáculos: “Conozco a Frida y le tengo un cariño especial y es una chica que, si bien es famosa, no es adicta a la farándula ni está en los medios para estar obligándola a que diga algo”, comentó Ceriani.

Hasta ahora, Frida Sofía no ha dado una declaración oficial al respecto, y sus redes sociales se mantienen con el contenido habitual.

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