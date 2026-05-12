Actriz de La rosa de Guadalupe revela género de su bebé a días de haber presumido su pancita en redes

Una actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ se encuentra viviendo una etapa maravillosa y bella en su vida. Aprovechó el mes del Día de las Madres para dar a conocer cómo va su embarazo y no solo eso, ¡ya hasta reveló el género de su futuro bebé!

¿De quién se trata? ¿Será niña o niño? Acá te dejamos todos los detalles.

Actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ pronto se convertirá en mamá. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es la actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ que reveló el género de su bebé?

Se trata de la actriz Lorena Sevilla, quien en días pasados dio a conocer cómo va su embarazo y detalló que próximamente anunciaría si su bebé sería niña o niño.

La actriz de ‘La rosa de Guadalpe’ no pudo con la emoción y aprovechó los festejos del 10 de mayo para revelar el género de su bebé.

Cabe mencionar que Sevilla mencionó a finales de marzo de 2026 que estaba embarazada, noticia que compartió en sus redes sociales.

El anuncio de su embarazo lo dio a conocer junto a su esposo Andrés Muñoz, quienes se mostraron contentos porque serán papás.

“Bebé Muñoz Sevilla está en camino. Nuestro corazón está más lleno que nunca. 2026”. Lorena Sevilla.

Karol Sevilla revela cómo va su embarazo y da a conocer si es niña o niño. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es el género del futuro bebé de Lorena Sevilla?

En pleno Día de las Madres, Lorena Sevilla dio a conocer cuál es el género de su bebé. A través de sus redes sociales mostró una fotografía con el momento tan esperado por ella y su esposo.

En la imagen se aprecia a Sevilla junto a su pareja Andrés Muñoz y detrás de ellos humo azul, lo que significa que será niño el futuro hijo de ambos.

En un tierno y profundo mensaje, la actriz se mostró feliz por la revelación del género de su bebé.

“Nuestro primer 10 de mayo juntos… y digo juntos, porque este nuevo camino ya no se trata solo de ti y de mí, sino de la vida que viene en camino. Desde el fondo de mi corazón, yo sabía que eras tú, mi niño. Serás siempre la razón más bonita de nuestro amor. Te esperamos con todo el corazón”. Lorena Sevilla.

En redes sociales le llovieron comentarios a la pareja al dar a conocer la noticia de que su bebé será niño:



“¡Felicidades, mi Lore!”.

“Bendiciones para los tres”.

“Mucha suerte en esta nueva etapa que acaba de comenzar”.

“Feliz primer Día de las Madres”.

“En un año podrás festejar tu segundo Día de las Madres, Lore”.

“Felicidades y qué bella pareja”.

“Momento divino, ¡felicidades, Lore!”:

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¿Cuál es la fotografía con la que Lorena Sevilla presumió avance de su embarazo?

Tal y como se mencionó, Lorena Sevilla presumió su embarazo la semana pasada en sus redes sociales junto a su esposo Andrés Muñoz con una tierna fotografía en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, la actriz se ha dejado ver en su etapa de embarazo y comparte diferentes momentos de su estado de salud, así como con su pareja.

Lorena Sevilla comparte foto de su pancita embarazada. / Foto: Instagram/@lorena_sevilla.

Lorena Sevilla es una actriz, modelo y reina de belleza nacida en el estado de Colima. Actualmente tiene 35 años de edad.

Como reina de belleza, representó a México tras ser coronada como Nuestra Belleza Internacional en el año 2015.

En el año 2024 ganó relevancia para ser candidata oficial y representar a su estado, Colima.

Además de ‘La rosa de Guadalupe’, Lorena Sevilla también ha destacado como actriz en las telenovelas ‘Cabo’, con quien compartió escenas al lado de actores como: Bárbara de Regil, Matías Novoa y Eva Cedeño.