Actriz de La rosa de Guadalupe revela rechazo de su expareja por abortar a su bebé: “Me dijo asesi...”

El público y la audiencia ve a los artistas participando en pantalla y subiendo fotografías e historias en redes sociales sin imaginar que pueden estar viviendo momentos difíciles. Eso pasó con una actriz de La Rosa de Guadalupe que relató una de las peores etapas de su vida.

Entre lagrimas, contó que tuvo que abortar su bebé y su pareja de aquel momento no la apoyó al punto de rechazarla y llamarla despectivamente. ¿Quién es y cómo fue el lamentable caso? ¡Te lo decimos!

Una actriz de La rosa de Guadalupe vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. / Foto: Internet / Canva.

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¿Quién es la actriz de La rosa de Guadalupe que abortó y sufrió rechazo de su pareja?

Se trata de Frida Urbina, actriz que ha participado en diversos capítulos de La rosa de Guadalupe y relató en una entrevista a ‘Heridas’ de Diego Di Marco la etapa de su vida en la que estuvo embarazada y tuvo que abortar.

Señaló que no fue una decisión propia y, tras esto, su pareja de aquel entonces la rechazó y llamó “asesina”, por lo que se encontraba muy desconsolada al respecto.

Frida Urbina, actriz de la Rosa de Guadalupe, contó la vez que tuvo que abortar / Foto: Instagram/@soypietrotv.

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¿Qué dijo Frida Urbina sobre el día que decidió abortar?

De acuerdo con las declaraciones reveladas por Frida Urbina, la actriz de La Rosa de Guadalupe que tuvo que abortar, reveló las razones por las que lo hizo.

Señaló que fue a la edad de 14 años cuando tuvo su primera vez con el que fuera su pareja.

“No sé si el condón estaba roto, no sé si se rompió porque no había lubricación. Hasta el día de hoy digo, ¿qué pasó? Y pues me embaracé”. Frida Urbina.

Añadió que al revelarle la noticia a su madre, ella tomó la decisión de llevarla a una clínica para que le aplicaran un aborto, por lo que no tuvo opción.

Al hablar de su pareja de aquel entonces, refirió que él en un principio le dijo que tuvieran al bebé, pero ante la decisión que ya había tomado su madre, ya que era menor de edad, le dijo que era una “asesina”.

“Mi pareja me dijo que era una asesina, que no valía la pena como mujer, que nunca me iba a perdonar y esas cosas. Entonces yo me sentía entre mi familia o él y obviamente elegimos a mi familia”. Frida Urbina.

Al momento, la actriz no ha revelado la identidad del hombre quien la embarazó. No obstante, en redes sociales no tardaron en enviarle su apoyo.

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¿Quién es Frida Urbina?

Frida Urbina tiene una breve trayectoria en televisión abierta, participando en programas como La rosa de Guadalupe. También ha incursionado como modelo y creadora de contenido.

Los proyectos de televisión donde Frida Urbina ha participado son:

Nosotros los guapos

Como dice el dicho

Cancelados

La rosa de Guadalupe

Survivor México