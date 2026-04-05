Actor de La rosa de Guadalupe dio el salto a Hollywood y trabajó con Clint Eastwood; ¿de quién se trata?

Un famoso actor mexicano, recordado por su participación en La rosa de Guadalupe, cumplió su sueño formar parte de una importante película de Hollywood. El joven intérprete, colaboró junto a Clint Eastwood, leyenda del cine a nivel internacional. Te contamos de quién se trata.

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¿Qué actor de La rosa de Guadalupe participó en una película de Hollywood?

La escena nacional se sorprendió hace algunos años, luego de que Eduardo Minett, actor mexicano de La rosa de Guadalupe, anunciara su incursión en el cine Hollywoodense de la mano del icónico Clint Eastwood.

Minett no es la primer figura de la televisión mexicana que dio el salto al cine internacional, pues muchos también recuerdan a Eiza (Lola, érase una vez) y Melissa Barrera (exparticipante de La academia), quienes también han trabajado en Hollywood.

Con aproximadamente 15 años, Minett formó parte de una del filme de Clint Eastwood, el cual, era ambientado en los años 70. Te contamos más.

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Eduardo Minett y Clint Eastwood / IG: eduardominett

¿En qué película de Hollywood trabajó el actor mexicano Eduardo Minett?

La rosa de Guadalupe se ha consolidado como uno de los programas más populares de la televisión en México, sirviendo como plataforma para cientos de actores que buscan abrirse camino en la industria. Eduardo Minett es uno de esos casos de éxito.

El gran momento en la carrera de Eduardo llegó cuando fue seleccionado para participar en la película Cry macho, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. El filme, ambientado en la década de los años 70, cuenta la historia de “Mike Milo”, una exestrella del rodeo que acepta la misión de traer de México a “Rafo”, personaje interpretado por Minett.

En entrevistas retomadas por medios y replicadas en redes sociales, Minett ha expresado la emoción que sintió al trabajar con Eastwood, a quien describió como un “ gran maestro ”. Incluso reveló que durante el rodaje aprendió a montar a caballo, una habilidad clave para su personaje.

Aunque ya no ha formado parte de otros proyectos cinematográficos de Hollywood, significó una gran oportunidad para él.

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¿Cuál es la trayectoria del actor mexicano Eduardo Minett?

De acuerdo con diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales, Eduardo Minett debutó en cortometrajes a los cinco años, lo que marcó el inicio de una carrera que poco a poco fue creciendo. Su participación en programas como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho le permitió ganar experiencia y visibilidad.

En 2017, el joven actor también formó parte de la telenovela Papá a toda madre, producción que lo acercó aún más al medio televisivo profesional.

Aunque se pensaba que continuaría dedicándose a su carrera actoral, lo cierto es que cambio de disciplina durante los últimos años, pues en redes sociales Minett está compartiendo su proyecto musical, su género, el trap.

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