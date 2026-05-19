Marcus Ornellas desata suspiros con candente FOTO en plena celebración de cumpleaños

El actor Marcus Ornellas, quien recientemente concluyó con éxito su participación en la telenovela Doménica Montero, desató suspiros entre sus seguidores con una foto filtrada como parte de su celebración de cumpleaños.

Al igual que otros actores, Marcos Ornellas constantemente deleita a sus seguidoras con imágenes que dejan poco a la imaginación y resaltan el cuidado de su cuerpo, por lo que su cumpleaños no podía ser la excepción.

Como parte de la felicitación por su día, una cuenta especializada en contenido sobre actores e influencers compartió fotos del actor que de inmediato desataron suspiros entre sus fans.

Marcus Ornellas está de cumpleaños. / Redes sociales

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¿Cómo es la candente foto de Marcus Ornellas que desató suspiros?

A través de la publicación se puede observar al actor en dos poses completamente distintas. La primera es una imagen en la que el Ornellas deja al descubierto gran parte de su cuerpo, pues aparece bajo una regadera.

En la siguiente, el intérprete de melodramas se muestra en una pose más seria, y aunque no es de cuerpo completo, se puede observar que no tiene camisa, lo que permite ver gran parte de su pecho.

Ambas fotos complementan la publicación de cumpleaños que es acompañada por un texto que recuerda sus inicios en las telenovelas: “En 2011 debutó como actor en la telenovela Dos hogares, producida por Emilio Larrosa”, se lee.

Candentes fotos de Marcus Ornellas / Redes sociales

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¿Cuántos años cumple Marcus Ornellas?

Marcus Ornellas es un actor originario de Brasil que nació el 19 de mayo de 1982; por lo tanto, cumple 44 años. Gran parte de su infancia y juventud la pasó en su ciudad de origen, pues llegó a México hasta 2005. En un principio se especializó en el modelaje, pero rápidamente se consagró como uno de los rostros más conocidos en el entretenimiento.

Además de las fotos que circulan en páginas de seguidoras, el actor deleitó a sus seguidoras con un video de cumpleaños en el que aparece abriendo una botella de vino espumoso. Aunque el detalle que más llamó la atención fue su ropa, pues luce un traje sin camiseta que de inmediato generó reacciones.

Diversas personalidades del entretenimiento, así como seguidores, aprovecharon el espacio para enviar sus mejores deseos a Marcus Ornellas y llenarlo de halagos por el buen físico que luce pese al paso de los años.

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¿Quién es Marcus Ornellas y en qué telenovelas ha participado?

Marcus Ornellas es un actor y modelo de origen brasileño naturalizado mexicano. A lo largo de su trayectoria ha participado en importantes proyectos de televisión, aunque su saltó a la fama ocurrió en 2009, cuando fue parte de Quiero enamorarme.

Después de su exitoso paso en el reality show, consiguió debutar en las telenovelas en Dos hogares; a partir de ahí, se fue abriendo paso poco a poco en el medio. Hoy en día, ha sido parte de telenovelas y series como:



Si nos dejan

El precio de amarte

Eternamente amándonos.

La mujer de nadie

Rubí

Falsa identidad

Despertar contigo

A que no me dejas

Marcus Ornellas desata suspiros en plena celebración de cumpleaños. / IG: @marcusornellas

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