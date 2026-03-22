Marcus Ornellas revela si le dan celos las fotos en bikini de Ariadne Díaz, ¡sorprende su respuesta!

El actor Marcus Ornellas habló abiertamente sobre las publicaciones en redes sociales de su pareja, Ariadne Díaz, luego del revuelo que generaron sus recientes fotografías en traje de baño desde la playa. Durante su participación en el programa Hoy, el protagonista de Doménica Montero fue cuestionado sobre si este tipo de contenido le provoca celos.

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Marcus Ornellas estuvo en peligro durante las grabaciones de Doménica Montero. / Redes sociales

¿Hay celos entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas?

Durante la entrevista en el matutino Hoy, Marcus Ornellas reaccionó a las imágenes que Ariadne Díaz ha compartido en redes sociales. Al ser cuestionado sobre su opinión, el actor expresó:

“¿Cómo ves? Tengo buen gusto. Hermosa, hermosa, está divina”. Marcus Ornellas

Ante la insistencia sobre si este tipo de publicaciones le generan incomodidad o celos, el actor fue claro en su postura. Señaló que no tiene problema con el contenido que su pareja decide compartir en su cuenta personal.

“Si ella quiere subir, adelante, es su Instagram, ella tiene total libertad de hacer lo que quiera. Yo soy cero celoso” Marcus Ornellas

El actor también mencionó que, a lo largo de su relación, han construido acuerdos basados en la confianza y el aprendizaje mutuo. Estas declaraciones se dan en medio del impacto que generaron las imágenes de la actriz, las cuales rápidamente se viralizaron.

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Ariadne Díaz comparte fotos en bikini. / Redes sociales

¿Quién toma las fotos de Ariadne Díaz en la playa?

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la conversación fue la revelación sobre quién está detrás de las fotografías que Ariadne Díaz publica en redes sociales. Marcus Ornellas confirmó que él mismo es el encargado de capturar esas imágenes.

“Además, yo soy el fotógrafo, me dice lo que quiere y yo lo hago realidad” Marcus Ornellas

Esta declaración surgió luego de que se comentara la calidad y estilo de las fotos compartidas por la actriz.

Por su parte, la conductora Galilea Montijo intervino en la conversación y destacó la apariencia de Ariadne Díaz, señalando:

“Es una mujer bella, imagínate dos actores y que seas celoso, pues no”. Marcus Ornellas

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Marcus Ornellas y Ariadne Díaz. / Foto: Redes sociales

¿Ariadne Díaz ha sentido celos por las escenas de Marcus Ornellas con Angelique Boyer?

El tema de los celos también ha surgido en sentido contrario, particularmente por las escenas que Marcus Ornellas protagoniza junto a Angelique Boyer en la telenovela “Doménica Montero”.

En esta producción, ambos actores interpretan a una pareja con una historia marcada por el romance y los conflictos, lo que incluye escenas de besos y momentos de cercanía que han sido comentados por la audiencia. Ante esto, Ariadne Díaz ha sido cuestionada sobre su reacción.

En declaraciones previas para el programa Hoy, la actriz explicó que este tipo de situaciones forman parte del trabajo actoral y no representan un conflicto en su relación.

“Si uno la pasara mal viendo a tu pareja actuar en un beso con alguien más, mejor vete de ahí” Ariadne Díaz

Además, destacó que conoce a Angelique Boyer desde hace años, lo que también influye en su percepción de estas escenas.

“Sé que es una gran actriz y una gran compañera” Ariadne Díaz

Estas declaraciones se suman a otros comentarios en los que Ariadne Díaz ha hablado sobre su relación con Marcus Ornellas, con quien lleva más de una década y comparte un hijo. En ese sentido, ha señalado que, como en cualquier relación, existen altibajos, pero también elementos como el respeto y la comunicación.

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