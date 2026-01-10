Ariadne Díaz antes y después: El radical cambio de look que desató críticas, ¡irreconocible!

Ariadne Díaz volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir en redes sociales un cambio de look que no pasó desapercibido. La actriz mexicana, de 39 años, decidió renovar su imagen antes de que concluyera 2025 y mostró el resultado a sus seguidores, quienes reaccionaron de inmediato con comentarios divididos.

Ariadne Díaz habla de la supuesta infidelidad de Marcus Onellas / IG: @ariadne

¿Cuál es el cambio de look de Ariadne Díaz que generó críticas en redes sociales?

Ariadne Díaz sorprendió al aparecer con un corte de cabello bob corto, también conocido como bob clásico. Este estilo llega a la altura del mentón e incluye un fleco largo lateral. El corte remite al llamado “corte Chanel”, popularizado por la diseñadora francesa Gabrielle “Coco” Chanel y asociado con líneas limpias y elegantes.

La actriz documentó el proceso y el resultado final a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del antes y el después. El cambio estuvo a cargo de la estilista Alex Vainilla Beauty, como se presenta en plataformas digitales, y fue mostrado como una renovación de imagen personal.

Tras la publicación, varios cibernautas expresaron su opinión en la sección de comentarios. Entre los mensajes que circularon se leyeron frases como:



“Se echó como 10 años encima”,

“Se ve años mayor”,

“Por favor, díganme que es una broma” y

“Qué hermosa, pero ya no le hagas caso a Alex”.

También hubo reacciones breves como un simple “¡No!”, reflejando el impacto inmediato del nuevo look. Pese a estas reacciones, Ariadne Díaz continuó compartiendo imágenes con su nuevo corte, mostrando el estilo desde distintos ángulos y manteniendo su presencia activa en redes sociales.

¿Cómo llevaba el cabello Ariadne Díaz antes de cortarlo al estilo bob corto?

Antes de optar por el bob corto, Ariadne Díaz lucía el cabello largo. Solía llevarlo tanto liso como ondulado, dependiendo de la ocasión, lo que dejaba ver su versatilidad en temas de imagen personal. Este cambio constante ha sido una característica recurrente en su trayectoria, especialmente por su trabajo como actriz, donde la transformación física suele ser parte de la construcción de personajes.

En cuanto al color, previo al corte la actriz se tiñó el cabello de castaño oscuro. Antes de ese tono, había experimentado con diferentes gamas de cobrizo, un color que ha utilizado en varias etapas y que se convirtió en uno de los más identificados con su imagen en años recientes.

Además del castaño y el cobrizo, Ariadne Díaz también tuvo una etapa como rubia, reforzando su perfil camaleónico en cuestiones de belleza. Estos cambios han sido documentados a lo largo del tiempo en sus redes sociales, donde suele compartir fotografías y momentos relacionados con su vida profesional y personal.

Las imágenes comparativas del antes y después del corte bob corto resaltan el contraste entre su melena larga y el nuevo estilo más estructurado, lo que explica parte de la conversación generada en plataformas digitales.

¿Qué opinó Ariadne Díaz de las críticas por su corte de cabello? Esto dijo la actriz. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Ariadne Díaz?

Ariadne Díaz es una actriz mexicana nacida el 16 de agosto de 1986. Es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y comenzó su carrera en 2007 con la telenovela RBD: La familia. Su primer protagónico llegó en 2010 con Llena de amor, proyecto que marcó el inicio de una trayectoria constante en los melodramas de la televisión mexicana.

En los últimos años se ha consolidado como una de las protagonistas más reconocidas de la pantalla chica gracias a producciones como Muchachitas como tú, Al diablo con los guapos, Mañana es para siempre, La mujer del Vendaval, El color de la pasión, La doble vida de Estela Carrillo, Vencer la ausencia, Vencer la culpa y Papás por conveniencia. Actualmente, vuelve a la televisión como “Aidé” en Papás por siempre, secuela que continúa en TelevisaUnivision, donde comparte créditos con José Ron.

En el ámbito personal, Ariadne Díaz mantiene una relación con el actor Marcus Ornellas, con quien tiene un hijo llamado Diego. La actriz pertenece al signo zodiacal Leo y cuenta con una amplia presencia en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida profesional y proyectos en curso.

