¿Allisson Lozz vuelve a las telenovelas? ¡Ya le endulzó el oído una productora! ¿Aceptó?

La posibilidad de un regreso de Allisson Lozz a las telenovelas de Televisa volvió a colocarse en el centro de la conversación tras recientes declaraciones de la productora Rosy Ocampo. La ex actriz, recordada por su trayectoria en exitosas producciones infantiles y juveniles, fue contactada para un nuevo proyecto, lo que despertó interés entre el público que siguió de cerca su carrera.

Allisson Lozz, actriz de ‘Al diablo con los guapos’ / IG: @_allisson_lozz

¿Allisson Lozz aceptó volver a las telenovelas tras la oferta millonaria?

Rosy Ocampo explicó que Allisson Lozz fue buscada directamente para integrarse a Papás por siempre, proyecto en el que la productora se encuentra trabajando. De acuerdo con su testimonio, la intención era contar con la ex actriz en una aparición especial que generara expectativa entre el público.

Sin embargo, Ocampo señaló que Lozz rechazó la propuesta. En la entrevista difundida por Shanik Berman, la productora compartió su percepción sobre la postura que Allisson ha mantenido desde su retiro. “Yo creo que a Allisson nunca le gustó la actuación. Yo pienso que a quien le gustaba era a la mamá”, expresó, al referirse a la etapa en la que la actriz desarrolló su carrera en la televisión.

La productora también mencionó que, durante los años en los que trabajaron juntas, la joven actriz vivía la profesión de manera complicada. Según sus palabras, Allisson “sufría la carrera”, motivo por el cual consideró coherente que, aun con una oferta atractiva, decidiera no regresar a los foros de grabación.

José Ron y Ariadne Díaz en Papás por conveniencia, telenovela de Rosy Ocampo / LUIS PEREZ/TVNOTAS

¿Por qué Allisson Lozz se retiró definitivamente de las telenovelas?

Allisson Marian Lozano Núñez, nombre completo de la actriz, se retiró del medio artístico en 2009, tras protagonizar la telenovela En nombre del amor. Su salida marcó el cierre de una etapa en la que se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión infantil y juvenil en México.

Años después, la propia Lozz explicó públicamente algunos de los motivos que influyeron en su decisión. En una transmisión realizada en sus redes sociales, la ex actriz habló sobre el trato que recibió durante ciertas producciones. En particular, se refirió a En nombre del amor, señalando que no se sintió cuidada durante el proceso de grabación.

“Hay producciones que te cuidan, pero esta no fue una de ellas. La realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada de mí, y yo tenía 16 años”, declaró Allisson Lozz en esa ocasión. Estas palabras aportaron contexto sobre las razones personales y profesionales que la llevaron a cerrar definitivamente la puerta a la actuación.

Desde entonces, ha reiterado en distintas ocasiones que no contempla regresar a las telenovelas, incluso cuando han surgido versiones sobre posibles ofertas o acercamientos por parte de Televisa u otras productoras.

Allisson Lozz, actriz de ‘Al diablo con los guapos’ / IG: @_allisson_lozz

¿Qué ha sido de Allisson Lozz desde que dejó la televisión?

Tras su retiro, Allisson Lozz se mudó a Colorado, en Estados Unidos, donde inició una nueva etapa lejos de los reflectores. En ese país, se integró a la industria de los cosméticos, desarrollándose como empresaria y construyendo un equipo de trabajo dentro de una empresa de belleza.

A través de sus redes sociales, la ex actriz ha compartido aspectos de esta faceta profesional, destacando la flexibilidad y autonomía que le brinda su actual ocupación. En 2023, publicó una imagen en la que aparece sosteniendo un cheque por más de un millón de pesos, agradeciendo a su familia y a su equipo de trabajo.

“Simplemente todo es gracias a mi Dios, a mi familia y a mi maravilloso equipo, trabajando 4 días a la semana y sin tener que pedir permiso a ningún jefe para poder tener mis prioridades en orden. No es el cheque, es la libertad de tiempo”, escribió en ese mensaje, el cual generó amplia reacción entre sus seguidores.

Aunque se mantiene activa en redes sociales, Lozz ha dejado claro que su enfoque está puesto en su desarrollo personal y profesional fuera del medio artístico, manteniendo distancia de la televisión y los proyectos de actuación.

Su presencia en la pantalla continuó con participaciones en Rebelde, Nace una estrella y episodios de La rosa de Guadalupe. Más adelante, tuvo papeles relevantes en Al diablo con los guapos y En nombre del amor, telenovela que marcó el final de su etapa como actriz en Televisa.

Pese a las especulaciones recurrentes sobre un posible regreso, las declaraciones de Rosy Ocampo confirman que, al menos por ahora, Allisson Lozz mantiene firme su decisión de no volver a las telenovelas, incluso ante propuestas económicas importantes.

