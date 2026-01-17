Juego de voces anuncia fecha de estreno de la temporada 3: ¿regresan las leyendas o llegan nuevos talentos?

La tercera temporada de Juego de voces confirmó finalmente su fecha de estreno, poniendo fin a la espera de los seguidores del programa musical que desde su anuncio generó expectativa sobre su regreso a la pantalla. Con este anuncio, comenzará una nueva etapa del proyecto, que retoma el formato que lo mantiene vigente.

Lucro Mijares y Yahir participaron en la segunda temporada de Juego de voces. / Foto: Redes sociales

¿De qué se trata Juego de voces?

Juego de voces es un reality musical mexicano que reúne a artistas de distintas trayectorias en un formato de competencia basado en el desempeño vocal y la interacción con el público. El programa fue creado por Marcelo Strupini y Angélica Vale. Su primera temporada se estrenó en abril de 2024, mientras que la segunda llegó a la pantalla el 16 de marzo de 2025, consolidando su presencia dentro de la oferta de programas musicales.

La dinámica del programa se centra en la participación de cantantes divididos en dos equipos, quienes se enfrentan en distintos desafíos a lo largo de la temporada. En cada emisión, el público tiene un papel clave al votar por su equipo favorito. Con base en esa elección, un concursante seleccionado toma un disco de vinilo que representa una cantidad determinada de puntos, los cuales se suman al marcador del equipo correspondiente. Al final de la temporada, el equipo que logra acumular la mayor cantidad de puntos es el que se lleva el triunfo.

Juego de voces tendrá una tercera temporada. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es el estreno de la tercera temporada de Juego de voces?

La tercera temporada de Juego de voces ya tiene fecha de estreno confirmada y marcará su regreso a la pantalla en el mes de marzo. El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del programa, donde se compartió un mensaje breve que despejó las dudas sobre cuándo comenzará esta nueva etapa del reality musical.

“Juego de voces 3 Temporada. MARZO”, se lee en la publicación difundida por la producción, con la que se confirmó que el programa volverá a transmitirse durante ese mes.

Yahir y Víctor García en Juego de voces. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de Juego de voces 3?

Hasta el momento, la producción de Juego de voces no ha dado a conocer quiénes formarán parte del elenco de la tercera temporada, por lo que los nombres de los participantes continúan siendo una incógnita. La expectativa se mantiene entre el público, especialmente luego de las alineaciones que han integrado las ediciones anteriores y que marcaron el desarrollo de la competencia.

En la primera temporada, el equipo de los Herederos se llevó el triunfo tras imponerse al equipo de Los Consagrados. El grupo ganador estuvo integrado por Joss Álvarez, Melenie Carmona, Eduardo Capetillo Gaytán, Lucero Mijares y Mía Rubín, mientras que del lado de los Consagrados participaron Isabel Lascurain, Alicia Villarreal, Eduardo Capetillo, Mijares y Erik Rubín.

Para la segunda temporada, el título quedó en manos del equipo de las Leyendas, conformado por Lucero, Yuri, Mijares y Emmanuel. En esta edición, se enfrentaron al equipo de las Estrellas, integrado por Yahir, María León, Lucero Mijares y Alexander Acha. Con estos antecedentes, la atención ahora está puesta en conocer qué artistas se sumarán a la próxima entrega del programa.

