La granja VIP 2026 regresa con una segunda temporada: ¡Vuelve el drama del encierro y la polémica!

Luego de convertirse en uno de los realities más comentados por el público, se confirmó oficialmente que La granja VIP tendrá una segunda temporada. El anuncio llega tras el éxito de su primera entrega y abre la expectativa sobre los nuevos participantes, las dinámicas renovadas y los retos que volverán a poner a prueba la convivencia, la estrategia y la resistencia de los famosos dentro del programa.

Alfredo Adame ganó la primera temporada de La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el anuncio de Alfredo Adame como ganador de La granja VIP 2025?

Alfredo Adame se convirtió en el ganador absoluto de la primera temporada de La granja VIP, el reality de TV Azteca que durante 10 semanas mantuvo a la audiencia atenta gracias a una convivencia marcada por conflictos, estrategias, polémicas y momentos que rápidamente se volvieron virales. Su triunfo cerró una edición intensa, en la que el actor fue uno de los participantes más comentados dentro y fuera del programa.

Durante la gran final, la producción anunció en pantalla un premio de 2 millones de pesos para el ganador, una cifra que fue presentada con entusiasmo y que, para muchos, representaba una especie de revancha pública para Adame tras su paso por el reality.

Alfredo Adame, ganador de La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmaron que La granja VIP tendrá una segunda temporada en 2026?

Durante la transmisión de la gran final de La granja VIP 2025, la producción sorprendió a la audiencia al confirmar oficialmente que el reality show tendrá una segunda temporada. El anuncio se hizo en los últimos minutos del programa, cuando se reveló que el proyecto regresará: “La granja 2026”.

La confirmación llegó tras una temporada que se mantuvo en conversación constante por las dinámicas de convivencia, los enfrentamientos entre participantes, como Kim Shantal, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Alberto ‘el Patrón’ del Río, así como los momentos que marcaron cada semana del encierro. Con este anuncio, TV Azteca dejó claro que el formato continuará, apostando nuevamente por la combinación de celebridades, estrategias y retos que definieron al reality.

Rumbo a la segunda temporada, Eleazar Gómez se convirtió en el finalista número dos de La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es el estreno de La granja VIP 2?

Tras el cierre de su primera temporada, La granja VIP ya tiene asegurado su regreso a la televisión, pues se confirmó que el reality se estrenará nuevamente en 2026. Sin embargo, hasta el momento la producción no ha revelado una fecha oficial de lanzamiento, por lo que el arranque de esta nueva edición sigue siendo una incógnita para el público que siguió de cerca cada emisión.

La falta de una fecha concreta ha ido acompañada de otra gran pregunta: ¿quiénes serán los participantes que integren esta nueva temporada? Por ahora, la producción no ha dado pistas ni confirmado nombres, lo que ha abierto el espacio a especulaciones y expectativas entre los seguidores del formato, quienes ya comienzan a imaginar posibles perfiles para el encierro.

