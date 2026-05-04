Ariadne Díaz revela su secreto de belleza y sorprende con su rutina para tener ese cuerpazo: ¡Así se cuida!

Ariadne Díaz es uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas mexicanas, pero, ¿cuál es su secreto de belleza? La actriz finalmente lo reveló, luego de que encendió las redes sociales con tremendas y sensuales fotos en bikini. Te contamos todos los detalles.

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Ariadne Díaz comparte su secreto de belleza y los hábitos que mantiene para su cuidado. / Redes sociales

¿Con qué fotos encendió las redes sociales Ariadne Díaz?

Ariadne Díaz y su esposo, el actor Marcus Ornellas, compartieron hace unos meses con sus seguidores algunos momentos de sus recientes vacaciones en Puerto Vallarta, Jalisco

La protagonista de ‘La doble vida de Estela Carrilo’ publicó una serie de fotografías en traje de baño. A través de su cuenta de Instagram, compartió varias imágenes tomadas frente al mar, acompañadas de la frase “La mejor vista del mundo”, lo que de inmediato provocó reacciones entre sus seguidores.

En una de las postales, la actriz aparece de pie sobre una superficie pulida que refleja su silueta. Viste un bikini oscuro y posa frente a un barandal de cristal que permite ver el mar y el cielo nublado al fondo. La imagen destaca por el efecto espejo que se forma en el piso, donde se aprecia su reflejo completo mientras mantiene los brazos extendidos hacia los lados.

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Collage de dos fotos tomadas por Marcus Ornellas a Ariadne Díaz. / Redes sociales

¿Cuál es el secreto de belleza de Ariadne Díaz?

Durante una entrevista con medios, Ariadne Díaz dio a conocer que ha tenido subidas y bajadas de peso, por ejemplo, cuando se va de vacaciones y vuelve a su casa con unos kilitos de más encima.

“Tengo mis momentos, luego subo de peso, luego bajo. Tengo un cuerpo este que es así, Me voy un fin de semana de vacaciones, le entro a todo y entonces regreso con mis kilitos de más”, dijo la protagonista de La mujer del Vendaval.

Ante esto, reveló que su secreto de belleza es ponerse a dieta y hacer ejercicio, aunque destacó que una de las cosas que tiene a su favor es la genética, es decir, los rasgos físicos y biológicos que heredó de sus padres.

“Te juro por Dios, tres días de ponerme a dieta, darle al ejercicio y se notan. Entonces digo, ‘Bendito cuerpo’, aunque yo he de decir algo muy a mi favor, yo tengo esta figura, entonces yo engordo, pero sigue en esa figurita, más así o así, pero siempre con esa figurita. Gracias a Dios por esta supergenética”, detalló Díaz.

No obstante, relató que en este 2026 quiere entrenar y hacer más ejercicio: “Le quiero dar al gimnasio porque van pasando los años y hay que dejar menos cosas a la suerte, hay que dejarle más cosas a la disciplina. La verdad es que de comer y eso, siempre como muy bien. A menos que me vaya de vacaciones, ahí sí le entro a todo, no me restrinjo, pero sí quiero ya entrarle a la vida fitness, ya me verán”.

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Ariadne Díaz comparte fotos en bikini. / Redes sociales

¿Marcus Ornellas se enoja por las fotos que publica Ariadne Díaz?

Ariadne Díaz reveló que quién le toma tremendas fotos en bikini es su esposo Marcus Ornellas, incluso le dice que fotos no subir, pero no por celos, sino por la seguridad y comodidad de la actriz.

“Todas las fotos en bikini siempre me las toma Marcus. De repente hay unas (fotos) más acá y le digo: '¿Cómo ves?’ y me dice: ‘No, yo creo que estas no’, pero, a ver, no por celo, sino como de: ‘Creo que con estas ya no te vas a sentir cómoda’ y yo: ‘Sí, tienes razón, esas ya no, las reservamos para nosotros”, mencionó la actriz.

Sobre su relación con el también actor, destacó que ya llevan 11 años juntos y que el actor siempre le da seguridad con cumplidos como “Te ves hermosa”, que también repite el hijo que tienen en común.

“No podría haber compartido tantos años en mi vida con un hombre inseguro o celoso, él me vino a traer y me decía: ‘Te ves hermosa’ y mi hijo (dice): ‘Mamá, te ves muy bonita’. Entonces al final llegas aquí y ya traes esa porra que vive dentro de ti, dices: ‘Me veo guapa, está bien'".

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