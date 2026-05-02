Maribel Guardia felicita a su nieto en su cumpleaños y recuerda a Julián Figueroa: “Aunque la vida nos tenga lejos...”

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón han enfrentado diversos conflictos desde la muerte de Julián Figuera, desde pleitos legales hasta insultos, pero hoy la cantante dejó esto de lado para enviar un mensaje y felicitar a su nieto por su cumpleaños, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Maribel Guardia toma drástica decisión sobre las cenizas de Julián Figueroa, ¿lanza advertencia a Imelda Tuñón?

Cumpleaños del nieto de Maribel Guardia: así recordó a Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia comenzó tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. Inicialmente, las dos se mostraron unidas y enfocadas en el entorno familiar, especialmente en el bienestar del hijo del cantante, sin embargo, todo cambió.

La situación dio un giro a inicios de 2025, cuando Maribel Guardia emprendió acciones legales en contra de Imelda Tuñón al considerar que no era apta para el cuidado del menor de edad. Entre los argumentos expuestos se mencionaron presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias. La actriz sostuvo que su intención no era obtener la custodia, sino que se tomaran medidas para que la madre del niño pudiera atender esa situación.

Por su parte, Imelda Tuñón rechazó los señalamientos. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes, el menor permaneció bajo el resguardo de su abuela. Semanas después, el niño regresó con su madre. A partir de entonces, el conflicto se trasladó al ámbito público con una serie de declaraciones de ambas partes.

Imelda Tuñón ha emitido diversos señalamientos que involucran temas familiares y personales, los cuales han sido negados por los implicados. Incluso mencionó a José Manuel Figueroa, a quién acusó de presunto abuso a Julián Figueroa, por lo que el cantante inició un proceso legal en respuesta en contra de su excuñada.

No te pierdas: ¿Imelda Tuñón peleará con Maribel Guardia por las cenizas de Julián Figueroa?: “Legalmente, me pertenecen”

Así fue el mensaje de Maribel Guardia a su nieto en su cumpleaños con recuerdo a Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su nieto?

Maribel Guardia dedicó unas palabras de amor a su nieto, fruto de la relación que tuvo Julián Figuera con Imelda Tuñón, de quién se encuentra alejada actualmente por los conflictos que enfrenta con su exnuera.

“Hoy cumples nueve años. Aunque la vida nos tenga lejos, quiero que sepas que todos los días rezo por ti, te llevo en mi corazón y me llena de felicidad saber que hoy celebras un año más de vida. Para mí, este es un día bendecido porque nacieron tú y tu papá Julián”. Maribel Guardia.

Maribel Guardia recordó la presencia de Julián Figueroa, a quien recordó como una figura que sigue acompañando a su nieto desde el plano espiritual y resaltó el vínculo profundo entre padre e hijo, al tiempo que expresó sus propios sentimientos hacia el menor de edad.

“Tu papá, mi amado Julián, desde el cielo está contigo, celebrándote y cuidándote siempre. Tú fuiste y siempre serás el gran amor de su vida, su amor eterno y su más grande orgullo , y también una luz muy grande en la mía. Te deseo todo lo más bonito del mundo: alegría, salud, sueños cumplidos y una vida llena de amor”, dijo la actriz y cantante.

Finalmente Maribel Guardia puntualizó su mensaje diciendo: “Feliz cumpleaños, mi niño. Tu abuelita está siempre contigo, aunque no me veas, y donde no lleguen mis manos ni mi voz, que Dios llegue primero para llenarte de amor y protección”.

No te pierdas: Maribel Guardia reacciona a mensaje de Ime Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa y ¿la llama “ingrata”?

Maribel Guardia publicó un mensaje por el cumpleaños de su nieto y recordó a Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Cómo celebró Maribel Guardia el cumpleaños de Julián Figueroa?

El 2 de mayo marca una fecha significativa para la familia de Julián Figueroa, quien este año habría cumplido 30 años. A través de redes sociales, Maribel Guardia compartió un video en el que mostró cómo conmemoró el día, con un espacio preparado en su hogar para recordar al cantante.

Un arreglo de globos rojos, acompañado por varias velas colocadas en el suelo, encendidas frente a lo que parece ser un punto central del homenaje, un letrero luminoso “Happy Birthday”, rodeado de más globos y fotografías colocadas sobre una pared, formando un corazón fueron parte del homenaje.

Asimismo hay un altar con distintas figuras religiosas, veladoras y un cuadro de la Virgen de Guadalupe, dispuesto sobre una mesa junto a flores, con el mensaje: “Feliz cumpleaños al cielo, Julián. Siempre voy a celebrar tu vida, hijo de mi alma. Como desearía abrazarte y cantarte las mañanitas a las 12 de la noche como lo hice por 27 años”.

“En días como hoy siento que camino sobre una cuerda delgada en un lugar muy alto y pierdo el equilibrio, pero recuerdo que estás con Dios y que allá eres inmensamente feliz. Me queda ese consuelo. Aquí en la tierra tú madre siempre va a bendecir y celebrar tu vida. Te amo”, dijo Maribel Guardia.

No te pierdas: Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa a tres años de su muerte: “Sin ilusión”, dice la actriz