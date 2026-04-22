Maribel Guardia toma drástica decisión sobre las cenizas de Julián Figueroa, ¿lanza advertencia a Imelda Tuñón?

A tres años de la muerte de Julián Figueroa, un nuevo conflicto sacude a su familia. Imelda Tuñón rompió el silencio para reclamar las cenizas de su esposo, mientras Maribel Guardia dejó claro que no se las entregará y que ya decidió dónde permanecerán. Entre demandas, recuerdos, declaraciones contundentes y decisiones irrevocables, la polémica vuelve a encenderse.

Mira: José Manuel Figueroa explota vs. Imelda Tuñón y advierte: “No sabe lo que le espera en los tribunales”

Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Julián Figueroa / Instagram: @julian_f.f @imetunon y Francisco Mancera / TVNotas

¿Imelda Tuñón reclama las cenizas de Julián Figueroa y asegura que le pertenecen legalmente?

Imelda Tuñón fue clara, directa y sin rodeos: sostiene que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen legalmente, aunque hasta ahora no las había reclamado de manera formal. Durante un encuentro con medios de comunicación, la viuda del cantante explicó que su postura no busca confrontación, sino justicia para su hijo.

“Legalmente las cenizas me pertenecen a mí, yo nunca se las he reclamado”. Imelda Tuñón

Imelda enfatizó que entiende el valor emocional que los restos tienen para Maribel Guardia, pero considera que también debería existir un espacio simbólico para su hijo, quien prácticamente no conserva recuerdos físicos de su padre. Incluso lanzó una idea que generó controversia: “Deberían pertenecer a mi hijo. Sé que está mal y mucha gente va a decir que no se dividen las cenizas, pero al menos la mitad de ellas”.

Imelda Tuñón responde a Maribel Guardia de su última declaración sobre su nieto / Especial

Según su testimonio, el menor vive únicamente con fotografías y objetos simbólicos, mientras que las pertenencias más íntimas de Julián permanecen bajo resguardo de su madre. Para Imelda, esta situación resulta dolorosa y desigual.

“Ella tiene las cenizas y nunca se las he reclamado, legalmente son mías y mi hijo se conforma con una fotografía”. Imelda Tuñón

Aunque dejó en claro que no desea quedarse con las cenizas para ella, recalcó que su lucha es por el derecho emocional del niño. La polémica creció aún más cuando reveló que, desde que el menor vive con ella, no ha recibido objetos personales de su padre para conservar su recuerdo.

Lee: ¿Imelda Tuñón peleará con Maribel Guardia por las cenizas de Julián Figueroa?: “Legalmente, me pertenecen”

Imelda Garza Tuñón destapa que Maribel Guardia sigue buscando la custodia. / Foto: Redes sociales

¿Maribel Guardia se niega a entregar las cenizas de Julián Figueroa y cuál es su postura?

Maribel Guardia por su parte dejó claro desde hace meses que no entregará las cenizas de su hijo, ya que considera que forman parte de un proceso de duelo profundamente personal y familiar.

Para Maribel, el recuerdo de Julián no está en los restos físicos, sino en la memoria, el amor y el legado que dejó. En entrevistas previas, compartió su manera de entender el duelo y la maternidad desde la pérdida.

“Tu papá vive en tu corazón. No es como muy duro ir a decir ‘voy a ir a un lugar a ver a mi papá’. No lo va a ver”. Maribel Guardia

La actriz explicó que un niño no comprende el significado de una tumba o un nicho, y que el amor sembrado por Julián trasciende cualquier espacio físico. Aun así, dejó claro que sí considera importante que en el futuro exista un lugar donde pueda rendírsele homenaje.

“Cuando él esté más grande, que tenga un lugar donde ir a visitarlo”. Maribel Guardia

Maribel también compartió que esta decisión no es impulsiva, sino el resultado de un largo proceso que aún le duele: “Llevo tres años nada más. Yo creo que esto es un proceso”.

Ve: Maribel Guardia reacciona a mensaje de Ime Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa y ¿la llama “ingrata”?

Maribel Guardia sorprendió al confesar cuál es el objeto que jamás se quita y que la mantiene unida espiritualmente a su hijo Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

¿Dónde quedarán las cenizas de Julián Figueroa tras la decisión de Maribel Guardia?

Actualmente, las cenizas de Julián Figueroa se encuentran en la residencia de Maribel Guardia, en la Ciudad de México, en un espacio especial creado por ella, decorado con flores y fotografías como homenaje permanente de amor.

Sin embargo, Maribel confirmó que ya compró un nicho dentro de una iglesia, donde planea depositar las cenizas cuando se sienta emocionalmente preparada.

“Yo ya tengo el nicho comprado… es importante que cuando el niño crezca sepa dónde está su papá”. Maribel Guardia

La actriz reveló que el lugar se encuentra dentro de la iglesia, cerca del área donde se celebra misa, lo que permitirá que cualquier persona que quiera a Julián pueda visitarlo y llevarle flores: “Ya está la lápida en la iglesia con el nombre de Julián. Es cuestión de que yo me decida”.

Además, explicó que una pequeña parte de las cenizas permanecerá con ella de forma simbólica, pues planea convertirlas en una pieza de joyería que llevará siempre cerca del corazón: “Sacaré unas poquitas para mí, para traerlas aquí”, dijo señalando su pecho.

Incluso habló de su testamento, dejando claro que este espacio está pensado como un punto de encuentro familiar a largo plazo: “Si me muriera yo ahora, Julián ya tiene su lápida ahí… y seguramente que yo también”.

Maribel Guardia confiesa qué lleva siempre consigo para recordar a Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

¿Qué pasará con las pertenencias de Julián Figueroa y dónde terminarán sus objetos personales?

Respecto a las pertenencias personales de Julián, Maribel Guardia reveló que gran parte de los objetos fueron donados a un museo, especialmente aquellos relacionados con su carrera artística y su vínculo familiar.

“Todo lo de Julián, todas las cosas de show… yo las doné al museo”. Maribel Guardia

La actriz explicó que muchas de estas piezas también pertenecieron a su exesposo, por lo que consideró que el museo era el lugar adecuado para preservar su valor histórico y emocional: “Van a ser patrimonio para todo México”.

Maribel Guardia confiesa entre lágrimas que sufrió un abuso cuando era pequeña. / Captura de pantalla

Entre los objetos donados se encuentran botas, sombreros, esculturas, pinturas y vestuario, los cuales estarán resguardados para que futuras generaciones puedan apreciarlos y entender el legado artístico de la familia.

Maribel también aclaró que conserva pocas pertenencias personales y que, llegado el momento, está dispuesta a entregarlas al hijo de Julián.

“Yo tengo solamente una chamarra y un sombrero de Julián, se lo daría al niño”. Maribel Guardia

Sobre algunos objetos que fueron retirados tras la muerte de su hijo, explicó que quedaron bajo su resguardo y que su intención nunca ha sido ocultarlos, sino protegerlos.

Así fue como lo reveló Maribel Guardia: