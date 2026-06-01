Imelda Tuñón suelta la razón por la que Addis Tuñón quedó como tutora de su hijo, ¿plan vs Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón habló sobre las decisiones que ha tomado en torno al bienestar de su hijo y explicó las razones por las que eligió a Addis Tuñón como la tutora de su hijo y abordó la situación legal que mantiene con Maribel Guardia, por la que no puede ver a su nieto.

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Imelda Tuñón explica la verdad detrás de la tutoría de Addis y la distancia entre Maribel y su nieto. / Redes sociales

¿Cómo empezó el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia comenzó tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. Inicialmente, las dos se mostraron unidas y enfocadas en el entorno familiar, especialmente en el bienestar del hijo del cantante, sin embargo, todo cambió.

La situación dio un giro a inicios de 2025, cuando Maribel Guardia emprendió acciones legales en contra de Imelda Tuñón al considerar que no era apta para el cuidado del menor de edad.

Entre los argumentos expuestos se mencionaron presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias. La actriz sostuvo que su intención no era obtener la custodia, sino que se tomaran medidas para que la madre del niño pudiera atender esa situación.

Por su parte, Imelda Tuñón rechazó los señalamientos. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes, el menor permaneció bajo el resguardo de su abuela.

Semanas después, el niño regresó con su madre. A partir de entonces, el conflicto se trasladó al ámbito público con una serie de declaraciones de ambas partes.

A esto se sumó que Addis Tuñón fue nombrada como la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y señaló que pediría la destitución de Marco Chacón como albacea de la herencia del menor de edad.

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Imelda Tuñón explica la verdad detrás de la tutoría de Addis Tuñón y la distancia entre Maribel Guardia y su nieto. / redes sociales

¿Por qué Addis Tuñón es la tutora del nieto de Maribel Guardia?

En un encuentro con medios de comunicación, Imelda Garza Tuñón habló sobre la designación de Addis Tuñón como la tutora de su hijo y explicó que el proceso implicó una serie de requisitos que, según señaló, han sido poco comprendidos por el público.

La actriz y viuda de Julián Figueroa consideró que la situación no fue complicada para ella, pero reconoció que su tía, la conductora del programa De primera mano, ha enfrentado cuestionamientos desde que se conoció la información.

“Se ha dado mucha desinformación cuando realmente para ser tutor, de hecho ella tuvo que dejar algo en garantía, o sea un inmueble. Tú no recibes nada por ese puesto, más bien tienes que dar algo para ver que tienes la liquidez de tener un menor en caso de que pase algo, bueno, de hacerte responsable de sus bienes”. Imelda Tuñón.

Asimismo, lamentó las críticas que ha recibido Addis Tuñón a raíz de esta decisión y reiteró que el cargo no representa una ventaja económica. “Es algo de lo que no se obtiene absolutamente nada, más bien hay que dar”, señaló.

Finalmente, reconoció que la reacción que ha generado el tema le ha sorprendido, especialmente por los señalamientos dirigidos hacia su tía. “Ha sido muy criticada y se me hace muy intenso”, dijo.

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Addis Tuñón es la tutora del nieto de Maribel Guardia / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia no puede ver a su nieto?

Imelda Garza Tuñón también habló sobre la situación legal que mantiene con Maribel Guardia y explicó por qué actualmente no existe convivencia entre la actriz y su nieto.

De acuerdo con sus declaraciones, la decisión no está relacionada con sentimientos personales, sino con circunstancias derivadas del proceso legal que enfrentan.

Pues destacó que a Maribel Guardia no se le retiró el nombramiento de tutora “no se le retiró a la abuelita porque no se le quiera, no por nada de saña”, sino porque tiene una orden de restricción.

“No cumplió con su obligación y porque tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo”, declaró al referirse a las razones por las que actualmente no puede existir acercamiento entre ambas partes.

No obstante, Imelda Tuñón dejó abierta la posibilidad de que el panorama cambie en el futuro. Aunque reconoció que por ahora la orden de restricción sigue activa, consideró que las circunstancias podrían modificarse más adelante.

“Ahorita tiene una orden de restricción, pero no lo sé, más adelante pudieran cambiar las cosas”, puntualizó Imelda Tuñón sobre el pleito legal que enfrenta con Maribel Guardia.

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