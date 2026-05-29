Imelda Tuñón prepara demanda contra Maribel Guardia por daño moral; Marco Chacón ¿se alegra?: VIDEO

Otra polémica se suma al pleito entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón. Hace unas horas, se dio a conocer que esta última demandará a la actriz por daño moral. Si bien Guardia no se ha pronunciado ante esto, su esposo, Marco Chacón, ya lo hizo. Sorprendentemente, dijo que no le interesaba. ¿Cuál es la razón? Te contamos los detalles.

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Abogados de Imelda Tuñón anuncian demanda contra Maribel Guardia / Mezcalent

La demanda de Imelda Tuñón contra su exsuegra, Maribel Guardia, por daño moral

Tras la destitución de Maribel Guardia como tutora de su nieto, los abogados de Imelda Tuñón informaron sobre el proceso legal de su clienta en contra de su exsuegra. En entrevista para ‘Ventaneando’, explicaron los motivos.

Antonio Lozano, uno de los abogados, habló de la denuncia que Guardia interpuso contra Imelda en 2025. Recordemos que, en aquel entonces, la actriz temía por la seguridad de su nieto. Argumentó que su exnuera presuntamente consumía sustancias ilícitas.

El representante de Imelda sostuvo que un juez determinó que su clienta era apta para cuidar de su hijo. Sin embargo, presuntamente, Maribel siguió presentando denuncias para obtener la “custodia del menor” y difamando a su representada. Debido al “daño” que la actriz le hizo a su exnuera, indicó que habrá una demanda por daño moral.

“Cuando alguien acusa a alguien de tantas cosas graves como adicción, violencia contra el menor, está ejerciendo violencia contra la otra persona. Entonces, ¿qué procede contra eso?, pues que sea investigado y que sea determinado que sí hubo una violencia injustificada, basada en mentiras y, sin ninguna prueba. Por eso causa daño a quien fue la acusada en ese momento, pero ahora es víctima. Ha presentado cinco demandas. Todas ellas han sido desechadas”. Abogado de Imelda Tuñón

Por su parte, Jorge Díaz, otro de los abogados, indicó que Maribel también le causó un “trauma” a su nieto. De igual forma, aseguró que Guardia quiso perjudicar a su exnuera tras enterarse de que esta última quería mudarse de su casa.

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Así reaccionó Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, ante la demanda de Imelda Tuñón por daño moral

En entrevista para ‘Dulce y picosito’, el esposo de Maribel Guardia reaccionó a la demanda de Imelda Tuñón en contra de la actriz. Marco Chacón sostuvo que sí tienen pruebas de que, supuestamente, Ime descuidaba a su hijo y tenía problemas de adicción.

Si bien admitió que ya no quieren más problemas legales, sostuvo que les resultaría “beneficiosa” la querella. Y es que afirma que así se podrá demostrar que jamás mintieron sobre la “inestabilidad” de la viuda de Julián Figueroa.

Incluso, contó que la raíz de la denuncia que hizo Maribel en 2025 fue un conflicto familiar. Dijo que, en una ocasión, Imelda se fue de “fiesta” con el niño tras una discusión con la hermana de Julián. Según su versión, tienen hasta mensajes de un testigo que dijo haber visto a la cantante tomando frente al pequeño.

Asimismo, aprovechó para desmentir que se hubieran metido cinco denuncias para obtener la custodia del menor. Reiteró que tanto él como su esposa solo desean paz y ya quieren dar por terminadas las polémicas.

Marco Chacón reacciona a demanda de Imelda Tuñón contra Maribel Guardia / Mezcalent

¿Maribel Guardia sí quiere la custodia de su nieto?

Durante la conversación con ‘Ventaneando’, los abogados de Imelda Tuñón aseguraron que presuntamente Maribel Guardia sí quiere la custodia de su nieto. Según su versión, hace poco, la actriz metió un recurso legal para tener al pequeño.

“Sí hubo una solicitud que hizo la señora Maribel Guardia respecto a visitas. Sin embargo, en este momento, el juez todavía no las autoriza”. explicó Lizbeth Anel Salazar, otra representante de Imelda.

En tanto que su colega Antonio Lozano dijo: “La señora ha luchado otra vez por la guardia y custodia. Hoy está demandada la guardia y custodia por parte de ella (Maribel Guardia). Tenemos un juicio abierto. Pide prestaciones y la primera es la custodia”, resaltó.

También añadió que, supuestamente, la celebridad también quiere que se le pague lo que dio en su momento de manutención para el menor. Marco Chacón negó esto.

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