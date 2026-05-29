Azafata involucrada en el arresto de Naim Darrechi planearía demandar a Sol León: “Solo hice mi trabajo”

La reciente detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la CDMX sigue dando de qué hablar. Y es que una de las azafatas involucradas estaría planeando tomar acciones legales en contra de Sol León. ¿La influencer ya reaccionó? Te contamos todos los detalles.

Sol León podría ser demandada / Redes sociales

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¿Qué pasó con Sol León durante el arresto de Naim Darrechi en el Aeropuerto de la Ciudad de México?

Durante la noche del pasado 27 de mayo, Naim Darrechi fue detenido cuando llegaba de Puerto Vallarta. Se dijo que el motivo había sido que el influencer portaba un vape (cigarrillo electrónico). Sol León lo apoyó en todo momento y hasta terminó peleándose con las azafatas que habrían acusado al español.

En una transmisión en vivo, se ve a la empresaria y amigos de Naim confrontando a las empleadas. Según palabras de la propia Sol, estas últimas la agredieron físicamente. También mencionó que tardó un tiempo en encontrar el lugar donde tenían retenido a su amigo.

Si bien el creador de contenido fue liberado a las pocas horas, la polémica siguió. En diversas historias de Instagram, León insistió en que tanto ella como dos amigas fueron agredidas por las azafatas. A la par de esto, anunció que tomaría acciones legales.

“Sacar a Naim costó más de 100 mil pesos. Obviamente, va a haber una demanda. Qué ca…, si yo no hubiera ido en ese momento, porque no era el plan, no sé qué hubiera pasado. Por alguna razón, se lo llevaron así, feo. Claro que vamos a demandar la injusticia”, expresó.

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Arresto de Naim Darrechi en CDMX / Redes sociales

Azafatas involucradas en el arresto de Naim Darrechi se pronuncian

Mucho se ha dicho sobre este tema. Una de las teorías más sonadas es que Yeri MUA, exnovia de Darrechi, orquestó su detención. Se filtró que una de las azafatas involucradas supuestamente sería prima de la influencer.

En redes sociales, una mujer identificada como Isis, quien se dice ser una de las azafatas, ya se pronunció. Dejó ver que Yeri no tendría nada que ver con el asunto y que simplemente “hacía su trabajo”.

Aseguró que Naim sí portaba un vape y se dijo cansada de todo el acoso que ha recibido por parte de los fans de Sol León.

Debido a ello, anunció que estaría planeando demandarla. No explicó cuáles serían los cargos, pero se especula que podría ser por daño moral.

Naim Darrechi, influencer español, desató polémica tras ser detenido en el AICM. / Redes sociales

“Tanto @VivaAerobus, mi prima (Veronica Madrid) y yo estamos recabando información para poder tomar ACCIONES LEGALES contra la señora de TERCERA EDAD Sol León. Todo está registrado en video por KICK. Se metieron con mi familia sus fans chilangas pobres”. Presunta azafata involucrada en el arresto de Naim Darrechi

También aprovechó para exigirle a la gente que dejara de meterse con su familia. Y es que, según dice, hasta han tratado de contactar y borrar cuentas de sus parientes.

“¿QUÉ LES PASA? Yo solo hice mi trabajo, ¿por qué se meten con mis familiares? Y no es mi hermano, solo es mi primo, y él no tiene NADA QUE VER. Gente ridícula y sin nada que hacer”, manifestó.

Hasta el momento, Sol no se ha pronunciado sobre la posible demanda en su contra. Tan solo se ha limitado a reiterar que llegará hasta las últimas consecuencias para que se “pague la injusticia”.

Tanto @VivaAerobus , mi prima(Veronica Madrid) y yo estamos recabando información para poder tomar ACCIONES LEGALES contra la señora de TERCERA EDAD Sol León



Todo esta registrado en video por KICK



Se metieron con mi familia sus fans chilangas pobres#LaMansionVIP #Katy #Lonche https://t.co/5NvV2HykbB — Isis Esmeralda (@isisEsmeraldaCT) May 28, 2026

¿Qué ha dicho Yeri MUA sobre el arresto de Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

La detención de Naim Darrechi también ha perjudicado a Yeri MUA. Y es que, en redes sociales, ha recibido críticas por supuestamente ser la autora del arresto del influencer. Ella ha negado esto en redes sociales.

No obstante, la situación la habría sobrepasado. Y es que, a su llegada a México, Yeri MUA fue asediada por la prensa y terminó llorando. Ya un poco más tranquila, posteriormente comentó que simplemente ya no quiere involucrarse en el tema, pues mucha gente está reacia a creer su versión.

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