¡Yeri Mua rompe en llanto! Así la captaron tras el escándalo y detención de Naim Darrechi, ¿colapsó? | VIDEO

Yeri Mua fue captada entre lágrimas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en medio de la polémica que rodea a su expareja, Naim Darrechi, tras su reciente detención. El momento ocurrió mientras continúan las reacciones y comentarios en redes sociales alrededor del influencer español y de los señalamientos que han surgido en los últimos días.

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Yeri Mua hizo diversos comentarios contra Naim Darrechi. / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

La detención de Naim Darrechi se llevó a cabo la noche del miércoles 27 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de un vuelo que viajaba de Puerto Vallarta a la capital del país.

De acuerdo con las primeras versiones difundidas en redes sociales, el influencer habría sido señalado por una sobrecargo por presuntamente utilizar un vapeador durante el trayecto aéreo.

Eddy Nieblas fue uno de los primeros en reportar lo sucedido y aseguró que elementos de la Marina esperaban a Naim al descender del avión, luego de la denuncia presentada por integrantes de la tripulación.

“Al parecer, una azafata habría hecho una acusación en contra de Naim, de traer un aparato para fumar, a lo que muchísimas personas en el avión habrían dicho que no era verdad”, explicó el comunicador a través de redes sociales.

La situación generó distintas reacciones entre las personas que acompañaban al creador de contenido. Sol León, amiga cercana de Naim Darrechi, aseguró que durante el incidente presuntamente hubo forcejeos dentro de la aeronave y pidió apoyo público para localizar a pasajeros que pudieran dar su versión de los hechos.

“Los que vieron cómo la azafata golpeó a Samara y a Geraldine, me mandan un DM para hablarles, para que me ayuden de testigos”, escribió en sus redes sociales.

Mientras el influencer permanecía retenido, también reaccionó su novia, Katy Cardona, quien compartió una fotografía junto a él acompañada del mensaje: “Qué pu… rabia”.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles oficiales sobre la situación ocurrida en el aeropuerto. Después de algunas horas Naim Darrechi salió libre

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¡Se cubría el rostro! Yeri Mua rompe en llanto. / Redes sociales

¿Por qué estaba llorando Yeri Mua tras la polémica con Naim Darrechi?

De acuerdo con un video compartido por Mara Patricia Castañeda, Yeri Mua fue captada llorando en el AICM en medio de la polémica relacionada con la reciente detención de Naim Darrechi.

En las imágenes se observa a la cantante mientras camina acompañada de su equipo de trabajo, visiblemente afectada y cubriéndose el rostro en algunos momentos mientras varias personas le gritaban mensajes de apoyo como: “Ánimo, todo mundo te ama, Yeri, la más hermosa y preciosa, eres lo máximo”.

En el video también se aprecia cómo integrantes de su equipo intentan ayudarla a salir del aeropuerto mientras llega la camioneta en la que abandonó el lugar.

Hasta ahora, la influencer no ha explicado públicamente los motivos exactos de la crisis que vivió en ese momento, aunque las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron comentarios entre sus seguidores.

La situación ocurre poco tiempo después de que Yeri Mua reaccionó a la polémica de su expareja, luego de que algunos usuarios en redes sociales señalaran, sin pruebas, que la supuesta azafata involucrada en el incidente de Naim Darrechi tendría relación con personas cercanas a la cantante veracruzana.

Los rumores crecieron debido a la relación mediática que ambos mantuvieron en el pasado; sin embargo, hasta el momento no existe información que vincule directamente a Yeri con la detención del influencer español.

Por su parte, la cantante reaccionó al tema durante una transmisión en vivo que realizaba desde Corea del Sur mientras se maquillaba. Ahí se mostró sorprendida por los comentarios que aparecían en el chat y respondió entre risas: “¿Arrestaron a mi ex? Estoy muy confundida”.

Más adelante añadió: “No tengo ni siquiera tiempo para mí como para ponerme a planear algo así”, y posteriormente comentó: “Lo arrestaron en el aeropuerto... Ni que fuera la primera vez. Ah... que le encontraron una pluma de marihuana y que ¿Fui yo? ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Ni siquiera sé en dónde está ese wey. Estoy en Asia”.

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Yeri Mua llorando en el AICM. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Yeri Mua y Naim Darrechi?

La relación entre Yeri Mua y Naim Darrechi estuvo rodeada de polémica desde que comenzaron a aparecer juntos públicamente en redes sociales.

Aunque durante un tiempo compartieron contenido y momentos como pareja, con el paso de los meses comenzaron los señalamientos y declaraciones cruzadas entre ambos, situación que terminó por colocar nuevamente sus nombres en tendencia.

Tras la ruptura, Yeri Mua aseguró en distintas ocasiones que durante la relación vivió episodios de presuntas agresiones físicas y psicológicas por parte del influencer español.

Incluso, llegó a revelar que quedó embarazada mientras mantenían el romance, pero decidió interrumpir el proceso porque no quería tener un hijo con alguien a quien describió como “agresivo”.

Por su parte, Naim Darrechi, quién tiene una nueva relación con Katy Cardona, ha rechazado públicamente esas acusaciones y ha dado una versión distinta sobre lo ocurrido entre ellos.

El creador de contenido aseguró que Yeri Mua es una persona “tóxica” y “mentirosa”, declaraciones que también generaron reacciones entre los seguidores de ambos influencers y mantuvieron viva la polémica alrededor de su relación.

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