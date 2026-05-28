Niegan arresto de Naim Darrechi por un vape; su amigo culpa a Yeri MUA y la amenaza: “Me las va a pagar”

El arresto de Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la CDMX sigue generando controversia. Y es que ahora salen a la luz nuevas versiones sobre el tema. Una de ellas responsabiliza a Yeri MUA, exnovia del influencer. Te contamos lo que se sabe.

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Yeri MUA acusada de haber orquestado el arresto de Naim Darrechi / Mezcalent

¿Cuál fue la razón por la que detuvieron a Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

Todo ocurrió durante la noche del miércoles 27 de mayo. En redes sociales, se viralizó un video de la detención de Naim Darrechi, quien hace poco tuvo una participación sumamente polémica en ‘La mansión VIP’. Elementos de seguridad lo arrestaron cuando regresaba de Puerto Vallarta.

Al principio, se dijo que una azafata lo había descubierto con un vape. Sin embargo, su abogado desmintió esto y señaló que, al parecer, se le intentó imputar el delito de “discriminación”.

“Afortunadamente, no (fue por el cigarro). Seguramente no había elementos por los que se le pudiera responsabilizar. Yo considero que va por ahí. No hay elementos, pero vamos a ponerlo por algo rapidito y sencillo: discriminación. Alguien tuvo la idea, no sé. Vamos a aclararlo aquí”. Abogado de Naim Darrechi

El experto legal declaró que, presuntamente, existieron muchas irregularidades. Y es que, aparentemente, la autoridad habría tardado dos horas aproximadamente en ponerlo a disposición de un juez: “Primero lo llevan ante un juzgado cívico y después lo trasladan a la fiscalía. Hay irregularidades en todo esto”, sentenció.

Esto refuerza las declaraciones dadas por Sol León, quien acompañaba a Naim al momento de los hechos. La empresaria relató que la azafata actuó de mala manera y hasta la agredió físicamente. También mencionó que tardó un tiempo en encontrar a su colega.

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¿Yeri MUA fue la culpable del arresto de Naim Darrechi?

Si bien Naim Darrechi ya fue puesto en libertad, su arresto sigue generando conversación. Y es que se empezó a decir que Yeri MUA, expareja del influencer, provocó que lo detuvieran.

La veracruzana desmintió esto y aseguró que todo se debió a la “irresponsabilidad” de su expareja. No obstante, amigos de él insisten en responsabilizarla. De hecho, uno de ellos, identificado como Derek, la amenazó y le advirtió que “pagaría las consecuencias”.

“Esa hija de su pu… madre me las va a pagar. Eso se lo voy a decir públicamente. Agárrate porque no voy a tener misericordia contigo”, expresó con evidente molestia.

Samara, otra amiga de Darrechi, también dio su versión de los hechos. Dijo no dudar del rumor que apunta a que la prima de Yeri MUA fue la que orquestó todo esto.

“Ellas (las azafatas) con una actitud que ni te puedes explicar. Nunca había vivido algo así con unas azafatas. A mi opinión, siento que esto fue algo súper planeadísimo. Fue un súper cuatro. Pasamos normalmente como toda la gente normal, nos revisaron, o sea, todo normal y que venga eso de un momento a otro. Según me han dicho, fue su prima (de Yeri MUA). No lo duden”, manifestó.

Hasta el momento, la también cantante no ha hecho más declaraciones sobre el tema. En tanto que los internautas ya han tomado bandos; algunos la culpan, mientras que otros la defienden.

Amigo de Naim Darrechi amenaza a Yeri MUA / Redes sociales

¿Qué ha dicho Naim Darrechi sobre su arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

Hasta el momento, Naim Darrechi, quien ya ha tenido problemas legales en el pasado, no ha mencionado nada acerca de su detención. No obstante, se sabe que ya está en libertad y en compañía de sus seres queridos, incluyendo su novia, Katy Cardona.

Durante la madrugada, esta última ha usado sus redes sociales para mostrar algunas actualizaciones del hecho. En una de sus publicaciones, se dijo muy aliviada de que el español haya sido liberado tras la “terrible injusticia” que sufrió.

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