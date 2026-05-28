Naim Darrechi sale libre tras detención: se filtra VIDEO que lo incriminaría y Yeri MUA ¿está detrás de todo?

La detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la CDMX se convirtió en uno de los escándalos más comentados de las últimas horas. El influencer español fue arrestado luego de bajar de un vuelo procedente de Puerto Vallarta y, aunque inicialmente se habló de un supuesto vape dentro del avión, las versiones alrededor del caso no dejan de multiplicarse.

Naim Darrechi pasó varias horas retenido mientras en redes sociales explotaban teorías, acusaciones y hasta rumores de una presunta “trampa” organizada por personal del vuelo. El caso tomó todavía más fuerza cuando comenzó a circular un video grabado dentro del avión que, para algunos usuarios, podría incriminar al creador de contenido.

Mientras tanto, el nombre de Yeri MUA terminó involucrado inesperadamente. Usuarios aseguraron que una supuesta exrelación entre la azafata y personas cercanas a la influencer podría estar detrás del escándalo. ¡La veracruzana ya reaccionó!

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¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi en el aeropuerto de CDMX? La acusación por vape que desató el escándalo

La detención de Naim Darrechi ocurrió la noche del miércoles 27 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con las primeras versiones, el influencer habría sido acusado por una azafata de utilizar un vape durante el vuelo que viajaba de Puerto Vallarta a CDMX.

El periodista Eddy Nieblas fue uno de los primeros en reportar el caso en redes sociales. Según explicó, elementos de la Marina habrían esperado al influencer español al bajar del avión tras la denuncia presentada por integrantes de la tripulación.

“Al parecer, una azafata habría hecho una acusación en contra de Naim, de traer un aparato para fumar, a lo que muchísimas personas en el avión habrían dicho que no era verdad” Eddy Nieblas

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi? / Redes sociales

La situación escaló rápidamente debido a que acompañantes de Naim Darrechi aseguraron que el trato dentro del avión fue agresivo y fuera de lugar. Sol León, empresaria y amiga cercana del influencer, pidió ayuda públicamente para localizar testigos de lo sucedido.

“Los que vieron cómo la azafata golpeó a Samara y a Geraldine, me mandan un DM, para hablarles, para que me ayuden de testigos, por favor, me mandan un DM”, expresó.

Mientras Naim permanecía retenido, su novia Katy Cardona también reaccionó con evidente molestia y publicó una fotografía junto al influencer acompañada de un mensaje que llamó la atención: “Qué pu… rabia”.

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¿Por qué se peleó Sol León tras arresto de Naim Darrechi? / Redes sociales

¿Qué muestra el video filtrado de Naim Darrechi en el avión? Redes creen que podría incriminarlo

Horas más tarde comenzó a circular un video grabado dentro del avión. El fragmento fue retomado por el conductor Fabián Lavalle y originalmente habría sido compartido por Samara, asistente personal de Sol León.

En el video se observa a varias personas conversando dentro de la aeronave mientras aparece una especie de humo o neblina en el ambiente. Ese detalle fue suficiente para desatar una guerra de opiniones en redes sociales.

Algunos usuarios consideran que el humo sería la prueba que confirmaría que Naim Darrechi, Katy Cardona y otros acompañantes sí estaban fumando durante el vuelo. Otros, en cambio, sostienen que únicamente se trata del humificador o sistema ambiental del avión y que el humo de un vape luce completamente distinto.

La grabación no muestra directamente a Naim utilizando algún dispositivo, pero sí aumentó todavía más la controversia alrededor del caso.

Aquí la prueba irrefutable de que Naim y el equipo de Sol León si venía fumando dentro del avión, se ve el humazo en la historia de Samara, todo lo que está diciendo Sol podría ser usado en su contra#LaMansionVip #lamansiónvip pic.twitter.com/EKhZggkvMu — Fabi Ruchiz (@FabianLavalle) May 28, 2026

La polémica creció aún más porque también comenzó a circular una supuesta versión filtrada desde el aeropuerto. Según un mensaje difundido por la cuenta de farándula “El rey tocino”, trabajadores habrían presenciado comportamientos extraños por parte de la azafata antes incluso de que despegaran.

“La azafata estuvo pegada al teléfono mandando fotos y todo y dijo ya está todo, dos compañeras y yo vimos todo a nuestros sierras le dijimos que no era verdad la que le puso el vape fue la azafata pero lo acusó antes de pasar filtro…”, se lee en el mensaje viral.

Aunque la autenticidad de ese testimonio no ha sido confirmada oficialmente, el rumor alimentó las teorías de una supuesta venganza en contra del influencer español.

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En redes aseguran Yeri MUA está detrás. / IG

¿Yeri MUA estuvo detrás de la detención de Naim Darrechi? Esto respondió la influencer desde Asia

Yeri MUA, quien meses atrás denunció acoso por parte de su ex, Naim Darrechi, apareció en medio del escándalo luego de que algunos usuarios en redes sociales señalaran que la supuesta azafata involucrada tendría relación con personas cercanas a la influencer veracruzana.

Los rumores crecieron rápidamente debido a la mediática relación que Yeri MUA y Naim Darrechi tuvieron en el pasado. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna prueba que relacione directamente a la cantante con la detención.

La propia Yeri MUA reaccionó durante una transmisión en vivo desde Corea del Sur mientras se maquillaba. La influencer se mostró sorprendida por los comentarios que comenzaron a inundar el chat culpándola del arresto de su ex.

“¿Arrestaron a mi ex? Estoy muy confundida”, comentó entre risas.

Lejos de mostrarse molesta, Yeri MUA tomó con humor las acusaciones y aseguró que ni siquiera tenía tiempo para pensar en algo así debido a sus compromisos en Asia.

“No tengo ni siquiera tiempo para mí como para ponerme a planear algo así”, respondió.

La influencer también soltó otra frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales:

“Lo arrestaron en el aeropuerto... Ni que fuera la primera vez. Ah... que le encontraron una pluma de marihuana y que ¿Fui yo? ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Ni siquiera sé en dónde está ese wy. Pndjs estoy en Asia”. Yeri MUA

Aunque tiempo después subió otro video donde al recibir tanto hate por parte de los cibernautas dijo: “Si we yo fui. Simón yo fui” en modo de sarcasmo.

Ya vieron el TikTok de Yeri Mua #lamansiónvip pic.twitter.com/VspNoCXuKb — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 28, 2026

¿Naim Darrechi ya salió libre? Así reaccionó tras quedar en libertad después del escándalo en CDMX

Después de varias horas detenido, Naim Darrechi finalmente recuperó su libertad durante la madrugada de este jueves 28 de mayo, poco después de las cinco de la mañana.

La noticia fue confirmada por Sol León, Katy Cardona y Derek, mejor amigo del influencer, quienes compartieron videos del momento en que Naim llegó a la casa de la empresaria para descansar tras el escándalo.

En las imágenes se observa a Naim Darrechi descendiendo de una camioneta negra acompañado de Katy y Derek. Aunque el influencer evitó profundizar sobre lo ocurrido, sí agradeció públicamente el apoyo legal que recibió por parte de Sol León y su equipo.

Por su parte, la empresaria aseguró que próximamente revelarán “toda la verdad” sobre la detención y prometió mostrar pruebas que, según ella, demostrarían que las acusaciones contra Naim fueron injustas.