Ex de Kim Shantal exhibe conversaciones con la influencer antes de La mansión VIP: ¿Traición? FOTOS

La relación entre Lalo Oconner y la influencer Kim Shantal terminó de manera abrupta, luego de que la creadora de contenido ingresara a La mansión VIP y terminara por revivir un romance del que se había olvidado hace algunos años con ‘Suavecito’, también participante del reality.

¿Kim Shantal se reconcilia con Suavecito en ‘La mansión VIP? / Redes sociales

¿Por qué Kim Shantal y Lalo Oconner terminaron?

Aunque en el pasado Kim Shantal confesó que ‘Suavecito’ (su exnovio) le hizo mucho daño durante los cuatro años de relación inestable que mantuvieron, la situación cambió tras su reencuentro en La mansión VIP.

Al principio ambos se reclamaron varias situaciones del pasado, pero conforme avanzaron los días retomaron la cercanía e incluso surgieron rumores de un posible beso en el respiradero, un espacio del reality sin cámaras.

Aunque no existen imágenes de lo ocurrido, Lalo Oconner aseguró después que recibió información de que, presuntamente, sí hubo un beso entre ellos, situación que lo dejó muy afectado:

Lo que me causa son sus acciones. Uno que está en el pe… de los realities, sabe cómo funciona eso. El detalle es que el viernes, pues, tomaron y todos sabemos, ¿no? A mí me confirmaron que sí se besó con él. No fueron los clips que todo mundo vio. Nadie me cuenta. Lalo Oconner en entrevista con Gabo Cuevas

Durante el mismo encuentro, se manejó hasta la posibilidad de que Lalo pudiera entrar la última semana a La mansión VIP, algo que no sucedió.

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Lalo Oconner habla de su relación con Kim Shantal tras acercamientos con Suavecito. / IG: @lalo_oconner, IG: @kimshantal

¿Cómo fue la última conversación de Kim Shantal y Lalo Oconner antes de La mansión VIP?

Las redes sociales explotaron la noche del lunes 18 de mayo, pues Lalo Oconner, exnovio de Kim Shantal, hizo una polémica publicación en sus historias de Instagram, donde “exhibía” a la influencer mexicana.

En la historia del también bailarín, se muestra una conversación de WhatsApp con su entonces novia, Kim Shantal, por lo enseñado en los mensajes, presuntamente corresponde a días antes de la entrada de Kim a La mansión VIP.

La polémica llegó cuando Lalo puso la imagen con la canción La mentira, de Luis Miguel. Los mensajes eran de tintes románticos, por lo que su relación presuntamente se encontraba bien:

Mi vida, te amo mucho. Estaré mandándote mensajes y pensando en ti. Te extrañaré todos los días. Te amo, mi vida. Ya entraré, eres el amor de mi vida. Mensajes de Kim Shantal

Lalo Oconner también contestaba de la misma manera, enfocados ambos en lo mucho que se iban a extrañar. En la captura, el influencer etiquetó directamente a Kim, algo que muchos interpretaron como una forma de “quemarla”.

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Lalo Oconner exhibe conversación con Kim / IG: lalo_oconner

¿Cómo reaccionó Kim Shantal a la reciente publicación de Lalo Oconner?

Ante lo publicado por Lalo Oconner en sus redes sociales, internautas esperaban la respuesta de Kim Shantal, ya que era un “ataque directo” hacia su persona.

La mañana de este martes se viralizó un post que la influencer realizó en la noche del 18 de mayo. En dicha publicación, la influencer lamenta lo sucedido, ya que, según su testimonio, muchos le advirtieron este desenlace:

Tengo que aprender que cuando me dicen “ahí no es”, simplemente ahí no es. Está a punto de pasar exactamente todo lo que me advertían, pero uno se ciega y quiere creer otra cosa. Kim Shantal

Aunque no mencionó el nombre de su exnovio, en comentarios sus seguidores aseguraron que se trataba de una respuesta a Lalo, generándose un debate intenso:



"¿Le pones el cuerno a tu ex y ahora eres tú la ofendida?”,

“Ten dignidad. ¿Cómo vas a regresar con la persona que dejo como un venado?” y,

"¿Vienes a victimizarte cuando desde el primer día te besuqueaste a tu ex?”

Hasta el momento, Suavecito tampoco ha compartido algún mensaje respecto a esta polémica. ¿Se oficializará el “recalentado”?

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