Kim Shantal habla de su beso con Suavecito y asegura: “Me dejé llevar”, ¿hay reconciliación?

La mansión VIP terminó, pero las polémicas con sus participantes continúan, sobre todo las que rodean a Kim Shantal y Suavecito, quienes se dejaron ver muy juntos en el reality y tras terminar su participación.

En medio de los dimes y diretes que rodean a la expareja, Kim Shantal decidió romper el silencio a través de un video publicado en YouTube llamado “Regresé con Suavecito”. La influencer habló sin filtros sobre las polémicas que la rodean y aclaró la razón de sus múltiples besos con su expareja.

Suavecito y Kim Shantal desatan rumores de reconciliación. / Redes sociales

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¿Cómo surgieron las fotos de Kim Shantal y Suavecito besándose?

Después de que La mansión VIP llegó a su fin, Maza Clan, quien también participó en el reality, organizó una reunión con sus excompañeros para grabar contenido en su canal. Kim Shantal y Suavecito asistieron a las grabaciones de “Una vida en el rancho”, pero sorprendieron a sus seguidores al mostrarse muy cercanos.

En diversos videos que circulan en redes sociales, se observa a Kim Shantal y Suavecito besándose, y aunque algunos pensaron que era una creación con IA, la creadora de contenido ya aclaró que todo fue real y lo único que pasó es que se “dejó llevar”.

“Muchas veces yo me dejé llevar dentro del reality. Para mí era vivir el momento, entregarme al juego”. Kim Shantal

Kim Shantal confiesa que se “dejó llevar” y por eso besó a Suavecito. / Redes sociales

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¿Kim Shantal se arrepiente de haber besado a Suavecito?

Debido a que la historia de amor de Kim Shantal y Suavecito fue una de las más polémicas en Internet, la influencer aclaró que durante su estancia en el reality y al salir, lo único que hizo fue “dejarse llevar por sus emociones”, pues siempre ha tenido claro la mujer que es.

“Tengo muy en claro la persona que soy, la mujer que soy. Me he transformado, me he sanado”. Kim Shantal

Al salir de La mansión VIP, Shantal se enteró de que su pareja, Lalo Oconner, ya había puesto fin a su relación, por lo que asegura no se arrepiente de haber vivido el reality a su manera, pues conoce cómo se maneja ese tipo de contenidos. Además, agradece que varias personas hayan conectado con su historia.

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¿Qué pasó entre Kim Shantal y Suavecito en La mansión VIP?

La razón por la que Kim Shanta y Suavecito siguen dando de qué hablar se debe a que son expareja, ya que, aunque se creía que no habría reconciliación, La mansión VIP llegó a cambiar todo. Durante su estancia en el reality, ambos se dejaron ver muy juntos pese a que tenían pareja en el exterior, lo que ocasionó que sus relaciones terminaran.

Kim Shantal y Suavecito dentro de La mansión VIP.

Aunque en el reality nunca se mostró un acercamiento físico que aseguraba una reconciliación, al salir fueron captados besándose en una fiesta organizada por Maza Clan, lo que ha generado dudas en sus seguidores. Pese a que ambos han aceptado lo ocurrido, el video de Kim Shantal no confirma que haya regresado con Suavecito, lo que mantiene la intriga en sus seguidores.

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